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Движущийся к Азорским островам ураган «Лоренцо» усилился до пятой категории

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Движущийся к Азорским островам ураган «Лоренцо» усилился до пятой категории

Вашингтон, 29 сентября. Движущийся к Азорским островам ураган «Лоренцо» (Lorenzo) в Атлантическом океане усилился до пятой категории. Об этом говорится в сообщении Национального центра Соединенных Штатов по слежению за ураганами (NHC).

В сообщении уточняется, что «Лоренцо» достиг пятой категории по шкале Саффира-Симпсона. В настоящее время колебания интенсивности возможны на протяжении сегодняшних суток.

«Тенденция на ослабление, согласно имеющимся прогнозам, начнется в воскресенье вечером, 29 сентября», — отмечает NHC.

Ожидается, что «Лоренцо» станет мощным ураганом по мере того, как он достигнет Азорских островов через несколько дней.

Напомним, в начале текущего месяца власти Багамских островов заявили, что из-за мощного урагана «Дориан» погибли не менее 20 человек. Кроме того, в общей сложности из-за урагана на Багамских островах были полностью разрушены или частично повреждены 13 тысяч строений, огромные территории оказались под водой.

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Источник: NHC
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