Движущийся к Азорским островам ураган «Лоренцо» усилился до пятой категории

Вашингтон, 29 сентября. Движущийся к Азорским островам ураган «Лоренцо» (Lorenzo) в Атлантическом океане усилился до пятой категории. Об этом говорится в сообщении Национального центра Соединенных Штатов по слежению за ураганами (NHC).

Lorenzo is now an extremely powerful category 5 hurricane. It is the strongest hurricane on record this far north and east in the Atlantic basin. pic.twitter.com/nUR5ugJws7