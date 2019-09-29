Движущийся к Азорским островам ураган «Лоренцо» усилился до пятой категории

Вашингтон, 29 сентября. Движущийся к Азорским островам ураган «Лоренцо» (Lorenzo) в Атлантическом океане усилился до пятой категории. Об этом говорится в сообщении Национального центра Соединенных Штатов по слежению за ураганами (NHC).

Lorenzo is now an extremely powerful category 5 hurricane. It is the strongest hurricane on record this far north and east in the Atlantic basin. pic.twitter.com/nUR5ugJws7 — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) 29 сентября 2019 г.

В сообщении уточняется, что «Лоренцо» достиг пятой категории по шкале Саффира-Симпсона. В настоящее время колебания интенсивности возможны на протяжении сегодняшних суток.

«Тенденция на ослабление, согласно имеющимся прогнозам, начнется в воскресенье вечером, 29 сентября», — отмечает NHC.

Ожидается, что «Лоренцо» станет мощным ураганом по мере того, как он достигнет Азорских островов через несколько дней.

Напомним, в начале текущего месяца власти Багамских островов заявили, что из-за мощного урагана «Дориан» погибли не менее 20 человек. Кроме того, в общей сложности из-за урагана на Багамских островах были полностью разрушены или частично повреждены 13 тысяч строений, огромные территории оказались под водой.