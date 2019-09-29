Трамп ответил на попытку импичмента. События дня. ФАН-ТВ

Трамп ответил на попытку импичмента Президент США Дональд Трамп записал видеообращение к американцам в связи с попыткой Демократической партии добиться его импичмента. Запись он опубликовал в Twitter. «Демократы хотят отобрать ваше оружие, ваше здравоохранение, ваши голоса, вашу свободу, ваших судей. Они хотят забрать все. Мы никогда не позволим этому случиться», — заявил президент США Дональд Трамп. Дональд Трамп зависал видеообращение на фоне скандала с якобы имевшим место сокрытием записей его разговоров с главами России, Украины и Саудовской Аравии.

МВД Британии получит доступ к перепискам в соцсетях WhatsApp и Facebook, должны будут предоставлять британской полиции доступ к зашифрованным сообщениям пользователей. Из-за нового соглашения между Великобританией и США. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Договор будет подписан в октябре, он обяжет соцсети передавать правоохранительным органам информацию, необходимую для расследования особо тяжких уголовных преступлений, включая педофилию и терроризм. Глава МВД Великобритании Прити Пател призвала соцсети предоставить разведслужбам «черный ход» для доступа к их мессенджерам.

Грузия назвала путь восстановления отношений с РФ Президент Грузии Саломе Зурабишвили обозначила путь восстановления с Россией. По ее словам страна должна идти в отношениях с Россией по пути дипломатии и выстраивать диалог для решения существующих проблем. «Есть два пути: первый — путь войны, от которого мы отказались, а второй — путь диалога и дипломатии. Грузия обязательно должна попробовать этот путь и не закрываться в себе», — уточнила президент Грузии Саломе Зурабишвили. Так она прокомментировала встречу глав МИД России и Грузии на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Встреча получила высокую оценку со стороны США, ООН и Евросоюза.