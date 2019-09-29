Немецкие СМИ узнали, что Зеленский оскорбил правительство Меркель

Берлин, 29 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский, согласившись со своим американским коллегой Дональдом Трампом относительно того, что канцлер Германии Ангела Меркель мало делает для Украины, оскорбил немецкое правительство. Об этом сообщает немецкий таблоид Spiegel.

Дипломатические усилия Меркель в телефонной беседе Трампа с Зеленским к неудовольствию немецких властей не были оценены ни единым словом, отмечает издание.

«Однако именно канцлер Германии и бывший тогда главой МИД Штайнмайер сделали все возможное для того, чтобы регион не превратился в очаг военного конфликта», — напомнил лидер фракции СДПГ в немецком правительстве Рольф Мютцених.

В настоящее время украинский посол в Берлине Андрей Мельник пытается «сгладить ситуацию», отмечается в статье. По словам дипломата, Зеленский ценит «огромное персональное участие канцлера Германии».

Невзирая на недовольство Зеленским, правительство Германии возлагает вину за ситуацию на американскую сторону, обращает внимание Spiegel. Беседа лидеров двух стран показала, что Трамп использует свою власть «в корыстных интересах, а также в интересах своей предвыборной борьбы и против Германии и Европейского союза», считает руководитель внешнеполитического комитета бундестага Норберт Реттген.

Ранее американская администрация опубликовала неотредактированную стенограмму июльского разговора Трампа с Зеленским, из-за которого в США запустили процедуру импичмента президента. Как говорится в расшифровке, глава украинского государства пожаловался Трампу, что Париж и Берлин не соблюдают рестрикции против РФ. По его словам, США поддерживают Украину сильнее, чем европейские государства.