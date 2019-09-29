СМИ сообщили о возвращении Госдепа к расследованию дела против Клинтон

Вашингтон, 29 сентября. Государственный департамент США активизировал расследование дела, связанного с ведением Хиллари Клинтон служебной переписки через персональную почту в бытность госсекретарем в 2009-2013 годах. Об этом пишет американская газета Washington Post.

Согласно информации издания, в течение последних недель следователи из бюро дипломатической безопасности связались со 130 экс-сотрудниками дипломатического ведомства США, которым сообщили о том, что электронные письма, которые они отсылали несколько лет назад, постфактум получили гриф секретности и теперь представляют «потенциальные нарушения безопасности».

Отмечается, что бюро начало связываться с бывшими сотрудниками внешнеполитического ведомства примерно полтора года назад, после чего «прекратило усилия», но снова активизировало их в августе. По данным ресурса, такое усиление вокруг дела представляет «новый фронт», из-за которого администрация Белого дома может столкнуться с обвинениями в использовании власти против своих политических оппонентов. Кроме того, как пишет WP, лицам, которые в настоящее время оказались в поле зрения следователей, не грозит уголовное преследование, но многие из них боятся, что исход расследования может навредить их имиджевой составляющей.

В дипломатическом ведомстве заявили, что придерживаются стандартного протокола в расследовании, которое стартовало при администрации 44-го президента США Барака Обамы.

Как сообщала «Газета.Ru», Клинтон в бытность госсекретарем вела служебную переписку через личный почтовый сервер. Федеральное бюро расследований в 2015-2016 годах проводило в связи с этим расследование на предмет вероятной утечки тайной информации. По результатам проверки ФБР не выявило в действиях Клинтон состава преступления.