Глава МИД Ирана заявил о неспособности США завершить развязанные ими войны

Тегеран, 29 сентября. Американские власти не могут завершить ни одну войну, в которой они участвуют. Об этом заявил в интервью каналу NBC руководитель министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Иранский министр призвал хозяина Белого дома Дональда Трампа не пытаться решить конфликты на Ближнем Востоке силовым методом, а также обвинил Вашингтон в развязывании кибервойны.

«США начали эту кибервойну с нападения на наши ядерные объекты очень опасным, безответственным способом, жертвами которого могли стать миллионы людей», — подчеркнул глава дипломатического ведомства Ирана.

Он указал на то, что «любая война, которую США начинают, они не в состоянии завершить».

Ранее иранский министр раскритиковал решение американских властей перебросить дополнительный военный контингент на Ближний Восток после атак на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии, назвав данный шаг «позерством».

Ситуация на Ближнем Востоке резко ухудшилась после того, как несколько предприятий саудовской нефтегазовой государственной корпорации Saudi Aramco 14 сентября подверглись атаке беспилотных летательных аппаратов, после чего Эр-Рияд был вынужден сократить производство нефти более чем вдвое.

Ответственность за атаку взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с саудовской армией, но Эр-Рияд и Вашингтон обвинили в произошедшем Тегеран. Иранские власти назвали это ложью, а также особо подчеркнули, что атаки на нефтяные объекты вредят всему региону. Впрочем, Тегеран назвал «традиционными» обвинения американской стороны.

Невзирая на отсутствие каких-либо доказательств причастности Ирана к атаке, американский лидер распорядился существенно ужесточить антииранские санкции.