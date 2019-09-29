Немецкий турист поделился своими впечатлениями от поездки по России

Москва, 29 сентября. Немецкий путешественник Мартин Крик, проехавший на велосипеде от Санкт-Петербурга до российской столицы, поделился своими впечатлениями от пребывания в России. Об этом пишет немецкое издание Augsburger Allgemeine.

Велосипедное путешествие заняло 11 дней, за которые 68-летний гражданин Германии и его приятель из РФ проехали более тысячи километров, протестировав параллельно участок международного велосипедного маршрута R-1.

По словам немецкого туриста, периодически мешали погодные условия, поскольку приходилось ехать и под сильным дождем.

«Пять часов под проливным дождем при температуре четыре-пять градусов — не лучшее удовольствие», — признался турист.

Помимо этого, качество дорожного покрытия отличалось в разных местах: иногда дороги были не асфальтированными, а порой прекрасно развитыми, обратил внимание немец. Впрочем, Крик оценил будущий участок велосипедного маршрута как «хороший и очень продуманный».

С неразрешимыми проблемами, указал гражданин ФРГ, за период поездки он ни разу не столкнулся. Велосипедисты посещали достопримечательности, а также разговаривали с местными жителями. При этом на Крика произвели сильное впечатление россияне, которые встречали велосипедистов очень тепло и гостеприимно. По его словам, одна пенсионерка подарила ему ведро яблок.

Он признался, что у него остались хорошие впечатления о России. Апогеем большого путешествия стала поездка по Москве, а его финальным пунктом — Красная площадь.

«Это было настоящее событие», — резюмировал Крик.

Ранее сообщалось, что Москва вошла в топ-10 лучших мест для путешествий осенью по версии американского канала CNN.