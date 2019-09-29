Трамп считает, что слова Зеленского должны покончить с «охотой на ведьм»

Вашингтон, 29 сентября. Президент США Дональд Трамп заявил, что слов его украинского коллеги Владимира Зеленского об их июльском разговоре достаточно, чтобы покончить с «охотой на ведьм». Соответствующую запись глава Белого дома разместил в микроблоге Twitter.

Президент Украины ранее заявил, что Трамп не оказывал на него давления в ходе разговора в июле.

«Общение с новым и очень хорошим президентом Украины, который сказал фейковым новостям в ООН, что я не давил на него никак, ни в каком виде и ни в какой форме, должно было само по себе положить конец последней охоте на ведьм. Другие рассыпались в прах!», — подчеркнул Трамп.

Ранее сотрудник американской разведки счел тревожными переговоры президента США с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Он направил жалобу руководству. Позже были опубликованы расшифровка телефонного разговора и текст жалобы сотрудника разведки.

Стенограмма подтвердила, что глава Белого дома просил Зеленского начать расследование обстоятельств увольнения экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина, который расследовал деятельность компании Burisma Group. В состав директоров корпорации входил сын Джо Байдена — одного из вероятных оппонентов Трампа на намеченных на 2020 год президентских выборах.

Демократы начали процедуру импичмента, обвиняя Трампа в том, что он просил иностранное государство вмешаться в выборы. Президент США отрицает обвинения.

Между тем упомянутый в жалобе спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку. В рамках парламентского расследования демократы для дачи показаний вызвали госсекретаря США Майка Помпео, адвоката Трампа Руди Джулиани и Курта Волкера.