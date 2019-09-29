Назван опасный для здоровья режим стиральной машины

Берлин, 29 сентября. Ученые назвали опасным для здоровья режимом стиральной машины экономный режим. Соответствующее исследование научные сотрудники провели по заказу одной из больниц немецкого Бона.

Врачи попросили объяснить причину эпидемии, которая продолжительное время бушевала в медицинском учреждении. В результате исследования ученые установили, что на резиновых уплотнителях внутри барабана и в емкостях для порошка стиральной машины скапливается большое количество близких к возбудителям пневмонии бактерий.

Во время стирки в экономном режиме эти микроорганизмы не уничтожаются. Попадая в организм человека, бактерии поражают кишечник и становятся причиной проблем с желудком. По результатам исследования ученые посоветовали не использовать экономный режим стирки, особенно людям с незаживающими ранами и хроническими инфекциями.

Ранее японские ученые выяснили, что от вируса гриппа не спасет использование антисептических дезинфицирующих средств для рук на спиртовой основе. Содержащийся в слизи от чихания вирус не уничтожается полностью даже после двух минут воздействия дезинфицирующего раствора, сообщила газета «Известия».

Обычное мытье рук с мылом уничтожает вирус гриппа всего за 30 секунд. Исследователи считают, что содержащиеся в человеческой слюне вирусы изолирует ее липкая консистенция. Входящие в состав антисептиков антибиотики бесполезны против вирусов, так как предназначены для борьбы с бактериями, подчеркивают авторы исследования.