Врачи назвали полезные для здоровья сердца продукты

Москва, 29 сентября. Врачи назвали полезные продукты, которые помогут сохранить здоровье сердца, и блюда, которые лучше исключить из рациона. Соответствующие рекомендации публикует сайт Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Минздрава России.

Эксперты отмечают, что сохранить здоровье сердца поможет ограничение потребления сахара, отказ от жирного мяса в пользу рыбы или птицы и употребление фасоли, кураги и орехов.

«Сбалансированное питание — это первый шаг к здоровому сердцу, оно обеспечивает человека полезными веществами, которые необходимы для нормальной работы всех функциональных систем организма и поддержания нормальной массы тела», — говорится в материале.

Специалисты советуют при выборе блюд отдавать предпочтение морепродуктам, птице и рыбе, нежирным и несладким кисломолочным и молочным продуктам. Также следует увеличить потребление продуктов с высоким содержанием магния и калия, например, хлеба с отрубями, фасоли, кураги и орехов.

Кроме того, в сутки следует съедать не менее 400 граммов овощей и фруктов. Потребление сладостей, кондитерских изделий, сахара и сладких безалкогольных напитков лучше ограничить. Содержащие омега-3 жирные кислоты породы рыбы: семга, скумбрия, форель и лосось будут полезны для сердца. Но жирное мясо, жирный творог и сливки могут нанести вред. Поэтому следует ограничить их содержание в рационе.

Ранее американский ученый Дэн Бюттнер назвал общие полезные привычки всех долгожителей. К ним эксперт отнес продолжительный сон, регулярную физическую активность, полувегетарианский рацион с обилием растительной пищи, а также питание средней калорийности и умеренное потребление алкоголя.