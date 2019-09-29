Составлен рейтинг лучших смартфонов

Москва, 29 сентября. Специалисты оценили соотношение цены и функционала смартфонов и составили рейтинг лучших гаджетов. Список публикует Business Insider.

На первое место эксперты поместили китайский OnePlus 7T. Гаджет оказался лучшим по производительности среди устройств на Android в 2019 году. Смартфон обладает отличной камерой, красивым дизайном и хорошей автономностью.

Следом в рейтинге идет iPhone 11 от Apple. Смартфон имеет мощный процессор, отличный 6,1-дюймовый экран, а также производительную камеру. Замыкает тройку лидеров еще одно устройство OnePlus — 7 Pro. Гаджет оснащают хорошей камерой и производительным процессором. Устройство отличает сверхбыстрая работа датчиков распознавания лица и отпечатков пальцев.

Четвертое место рейтинга досталось двум смартфонам от интернет-гиганта Google: Pixel 3a и Pixel 3a XL. Устройства обладают неплохой автономностью, хорошей производительностью и оснащены OLED-дисплеями.

Смартфон OnePlus 6T оказался на пятом месте. Устройство может похвастаться отличной автономностью и сверхбыстрым зарядным устройством. Также среди достоинств модели составители рейтинга отметили производительные датчики отпечатков пальцев и распознавания лица.

Во вторую часть рейтинга вошли смартфоны: Samsung Galaxy S10e, iPhone XR, Samsung Galaxy Note 10 Plus, Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10 Plus, а также iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

Ранее International Consumer Research and Testing совместно с Роскачеством составило рейтинг самых популярных смартфонов минувшего лета, сообщило RT. В список вошли 23 модели. Лидером рейтинга стал Samsung Galaxy S10+.