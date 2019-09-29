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Подросток с друзьями убил собственного отца в Дагестане

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Подросток с друзьями убил собственного отца в Дагестане

Махачкала, 29 сентября. Дагестанского подростка и двух его приятелей обвинили в убийстве пьющего отца. Об этом сообщило СУ СКР по Дагестану.

По версии следствия, у 16-летнего подростка сложились плохие отношения с отцом, так как тот употреблял алкоголь и ругал сына. Вместе с двумя приятелями он убил мужчину с помощью металлической трубы.

«Подростки нанесли несколько ударов металлической трубой ему по голове. От причиненных ранений потерпевший скончался на месте», — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Обвиняемые заключены под стражу.

Ранее RT сообщило, что в Дагестане  18 сентября был задержан сторонник запрещенной в России  террористической организации «Исламское государство»1. Злоумышленника подозревают в подготовке теракта на территории республики.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: РИА Новости
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