Подросток с друзьями убил собственного отца в Дагестане

Махачкала, 29 сентября. Дагестанского подростка и двух его приятелей обвинили в убийстве пьющего отца. Об этом сообщило СУ СКР по Дагестану.

По версии следствия, у 16-летнего подростка сложились плохие отношения с отцом, так как тот употреблял алкоголь и ругал сына. Вместе с двумя приятелями он убил мужчину с помощью металлической трубы.

«Подростки нанесли несколько ударов металлической трубой ему по голове. От причиненных ранений потерпевший скончался на месте», — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Обвиняемые заключены под стражу.

Ранее RT сообщило, что в Дагестане 18 сентября был задержан сторонник запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1. Злоумышленника подозревают в подготовке теракта на территории республики.

1 Организация запрещена на территории РФ.