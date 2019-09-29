Трамп записал видеообращение на фоне процедуры импичмента

Вашингтон, 29 сентября. Президент США Дональд Трамп записал видеообращение к американцам в связи с попыткой Демократической партии добиться его импичмента. Запись глава Белого дома опубликовал в микроблоге Twitter.

Трамп сопроводил 40-секундное видео подписью: «Они пытаются остановить меня, потому что я борюсь за вас». Запись уже посмотрели почти 2,3 млн человек.

«То, что происходит сейчас, это один огромный обман в истории американской политики. Демократы хотят отобрать ваше оружие, ваше здравоохранение, ваши голоса, вашу свободу, ваших судей. Они хотят забрать все. Мы никогда не позволим этому случиться», — заявил президент США.

Трамп отметил, что республиканцы стараются «осушить болото» и «на кон поставлена страна». По словам президента США, демократы пытаются остановить его. Но глава Белого дома заверил, что не даст этому случиться.

Дональд Трамп зависал видеообращение на фоне скандала с якобы имевшим место сокрытием записей его разговоров с главами России, Украины и Саудовской Аравии. Сотрудник американской разведки счел тревожным переговоры президента США с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Он направил жалобу руководству. Позже были опубликованы расшифровка телефонного разговора и текст жалобы сотрудника разведки.

Стенограмма подтвердила, что глава Белого дома попросил Зеленского начать расследование обстоятельств увольнения экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина, который расследовал деятельность компании Burisma Group. В состав директоров корпорации входил сын Джо Байдена — одного из вероятных оппонентов Трампа на намеченных на 2020 год президентских выборах.

Демократы попытались инициировать процедуру импичмента, обвиняя Трампа в адресованных иностранному государству просьбах о вмешательстве в выборы. Трамп отрицает обвинения. Однако упомянутый в жалобе спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку, сообщила Газета.ru. В рамках парламентского расследования демократы для дачи показаний вызвали госсекретаря США Майка Помпео, адвоката Трампа Руди Джулиани и Курта Волкера.