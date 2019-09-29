Россияне «атаковали» Instagram Шварценеггера из-за фото с сыном

Москва, 29 сентября. Подписчики из России активно комментируют публикацию фотографии американского актера Арнольда Шварценеггера с сыном Кристофером в соцсети Instagram. Россияне «атаковали» голливудскую звезду из-за необычного выбора одежды.

На фотографии сын Арнольда Шварценеггера одет в шинель офицера МВД. Сам актер запечатлен в шубе и ковбойской шляпе. В публикации Шварценеггер поздравил сына с днем рождения.

«С днем ​​рождения, Кристофер, сокровище мое! Какое счастье было наблюдать, как ты растешь, а сейчас ты заставляешь меня гордиться тобой каждый день. Не могу дождаться, чтобы увидеть, кем ты стал», — написал Шварценеггер.

Фото привлекло внимание русскоязычных пользователей, которые присоединились к поздравлению, и отметили, что как русские оделись и отец, и сын.

«Ничего себе шуба», — констатировал один из пользователей.

«Когда он успел стать полковником российской полиции» — поинтересовался другой подписчик.

«Супер папа!» — написала поклонница актера.

«Motreshka, vodka, balalaika, с др» — присоединился к поздравлением один из комментаторов.

Младший сын Арнольда Шварценеггера Кристофер родился в браке с бывшей супругой звезды Марией Шрайвер. На днях ему исполнилось 22 года.

Ранее Газета.ru сообщила, что российско-китайская картина «Тайна печати дракона» с Арнольдом Шварценеггером и Джеки Чаном оказалась самой прибыльной в России на предыдущих выходных. Фильм собрал 162,8 млн рублей, обойдя хорор «Оно 2», который за уикенд заработал около 72,8 млн рублей.