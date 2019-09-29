Поклонники требуют от Бочкаревой объяснить ролик с ее задержанием

Москва, 29 сентября. Поклонники актрисы Натальи Бочкаревой в соцсети Instagram потребовали объяснить появившийся в СМИ ролик с ее задержанием.

На записи видно, как похожую на артистку женщину допрашивают остановившие машину сотрудники ГИБДД. В ходе опроса она признается, что везет с собой наркотики, сообщает Газета.ru. Бочкарева опровергает сообщения об инциденте.

«Наталья, но на видео же вы. Как это можно объяснить? Съемки фильма?» — поинтересовалась takaya_life_interesting.

«Как же так? Зачем?» — задалась вопросом katjasakhalin.

«Только что смотрел видео, где вы в наручниках. Это правда вы или похожая на вас девушка?» — спросил пользователь uskov_vrn.

Некоторые комментаторы не поверили, что на получившем огласку видео запечатлена актриса. Другие выражали слова поддержки, несмотря ни на что.

«Неважно что сейчас происходит, главное что с вами все в порядке», — написал anton_bogoslavskiy

«Позорище. А на видео двойник с голосом Натальи» — заявила ingapavlova89

Наталья Бочкарева родилась в Нижнем Новгороде. Актриса сыграла Дашу Букину в ситкоме «Счастливы вместе». Позднее Бочкарева работала на украинское телевидение и в московском театре «Табакерка».

Ранее СМИ сообщили, что правоохранители задержали в Москве известную актрису. Якобы при ней в присутствии понятых нашли наркотическое вещество, которое было спрятано в нижнем белье.

Также сообщалось, что у Бочкаревой прошел обыск, при котором сотрудники полиции других запрещенных веществ не нашли.

После появления информации о ее задержании с наркотиками Бочкарева опубликовала в Instagram видеообращение. Звезда пригрозила, что выяснит, «откуда ноги растут» и пообещала привлечь к ответственности виновных.