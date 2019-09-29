Военный истребитель МиГ-29 разбился в Словакии

Братислава, 29 сентября. Истребитель МиГ-29 ВВС Словакии разбился у города Злате-Моравце на западе страны в субботу.

«Близ города Злате-Моравце разбился МиГ-29. Пилот катапультировался», — цитирует представителя Минобороны республики Данку Цапакову Словацкое радио.

Подробности инцидента не сообщаются. Самолет разбился в субботу вечером во время тренировочного полета. Пилотировавший разбившийся истребитель летчик выжил. По предварительной информации, причиной крушения мог стать недостаток топлива в его баках.

Ранее Газета.ru сообщила, что Пентагон планирует продать Польше 32 истребителя F-35 за 6,5 млрд долларов. Варшава надеется получить скидку на самолеты.