Британская полиция получит доступ к сообщениям пользователей в WhatsApp

Лондон, 29 сентября. Ряд американских социальных сетей, в том числе WhatsApp и Facebook, должны будут предоставлять британской полиции доступ к зашифрованным сообщениям пользователей в соответствии с новым соглашением между Великобританией и США. Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство Bloomberg.

Соглашение будет подписано в октябре, оно обяжет соцсети передавать правоохранительным органам информацию, необходимую для расследования особо тяжких уголовных преступлений, включая педофилию и терроризм. Глава МВД Великобритании Прити Пател ранее отмечала, что преступникам выгодны планы Facebook разрешить пользователям использовать зашифрованные сообщения, доступ к которым будут иметь только отправитель и получатель.

Пател призвала соцсети предоставить соответствующим разведслужбам «черный ход» для доступа к их мессенджерам. В соответствии с новым соглашением, в отличие от Великобритании, США не смогут использовать полученную от британских компаний информацию, за исключением дел, в которых фигурантом будет грозить смертная казнь.

Ранее Газета.ru сообщила, что министерство юстиции США планирует начать расследование против компании Facebook. Соответствующее поручение ведомство получило от американского генпрокурора Уильяма Барра. Расследованием в настоящее время занимается Федеральная торговая комиссия (FTC). Но теперь дело возьмет на контроль министерства юстиций США.

В СМИ отмечают, что ни в FTC, ни в Facebook не согласились прокомментировать эту информацию.