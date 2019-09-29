Преемник Могерини заявил, что санкции используются в качестве «оружия»

Брюссель, 29 сентября. Вероятный преемник Федерики Могерини на посту главы дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал санкции геополитическим оружием.

Полномочия Могерини истекают в конце октября. Вероятнее всего, ее сменит на посту глава министерства иностранных дел Испании Жозеп Боррель. Дипломат полагает, что санкции используются в качестве геополитического оружия.

«В качестве оружия используются уже не штыки, а кибератаки и гибридные атаки, санкции, пошлины, девальвация валют и принудительная передача технологий», — полагает глава испанского внешнеполитического ведомства.

Боррель не уточнил, имеет ли ввиду конкретные ограничительные меры против конкретной страны.

Ранее Могерини заявила, Европейский союз адаптировался к санкциям против Москвы и контрсанкциям Российской Федерации, передает Газета.ru.