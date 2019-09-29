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Хлопок произошел на горящей плавбазе в Сахалинской области

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Хлопок произошел на горящей плавбазе в Сахалинской области

Южно-Сахалинск, 29 сентября. Хлопок раздался на горящей плавбазе «Петр Житников» компании «Дальморепродукт» в Сахалинской области. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.

Уточняется, что одновременно с хлопком произошел выброс дыма в вентиляционное отверстие.

«Началось возгорание склада… До утра разведка не будет производиться, сектор загерметизирован, до утра будут охлаждать», — отметили в организации.

Ранее сообщалось, что после ликвидации огня на борту плавбаза своим ходом доберется до порта Находки, напоминает газета «Известия».

Также стало известно о взрыве изготовленного кустарным способом устройства на пути следования автобуса с полицейским спецназом в Турции. Несколько человек получили повреждения различной степени тяжести. Их госпитализировали. В настоящее время жизни пострадавших вне опасности.

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