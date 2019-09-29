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Беглов выразил соболезнования в связи со смертью Захарова

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Беглов выразил соболезнования в связи со смертью Захарова

Санкт-Петербург, 29 сентября. Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи со смертью режиссера Марка Захарова. Соответствующую запись он разместил в социально сети «ВКонтакте».

Ушел из жизни Марк Захаров. Тяжело и горько. Знал его лично. Большой мастер и настоящий человек. Светлая память! Глубокие соболезнования родным и близким, коллективу театра «Ленком».

Ранее стало известно о смерти великого режиссера Марка Захарова. По имеющимся данным, он скончался от воспаления легких. Прощание с Захаровым состоится 1 октября в театре «Ленком».

«А в 2 часа мы отправляемся на Новодевичье кладбище, где он будет похоронен рядом с могилами Говорухина, Табакова, Броневого», — передает Газета.ru.

Актер Андрей Ургант прокомментировал весть о смерти художественного руководителя театра «Ленком» Марка Захарова.

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