Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

США и Великобритания подпишут соглашение о раскрытии переписки в социальных сетях

30
0 Оставить комментарий

США и Великобритания подпишут соглашение о раскрытии переписки в социальных сетях

Лондон, 29 сентября. Соединенные Штаты и Великобритания подпишут договор о раскрытии переписки в социальных сетях по требованию властей. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что соглашение охватывает, в том числе, переписку в социальной сети Facebook. После вступления договора в силу зарегистрированные в США социальные сети будут обязаны раскрывать содержание переписки по требованию властей Соединенного Королевства.

Ранее глава правительства Великобритании Борис Джонсон заявил о готовности вывести страну из Европейского союза без соглашения с 1 октября.

«Я хочу, чтобы брексит был осуществлен, и народ хочет, чтобы мы вышли 31 октября… Я надеюсь, что мы выйдем с соглашением, но если будет необходимо, то мы просто выйдем», — цитирует RT.

Джонсон добавил, что парламент «парализован» из-за нежелания покидать ЕС.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров