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Глава МИД Сирии потребовал вывода войск иностранных государств

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Глава МИД Сирии потребовал вывода войск иностранных государств

Нью-Йорк, 29 сентября. Глава МИД Сирии Валид Муаллем потребовал вывода иностранных государств из страны. Соответствующее заявление он сделал в ходе выступления на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.

Дипломат подверг резкой критике присутствие в стране вооруженных сил Соединенных Штатов и Турции.

«США и Турция сохраняют незаконное военное присутствие на севере Сирии. Они дошли до такой наглости, как проведение переговоров и создание так называемой зоны безопасности на севере Сирии… это нарушение международного права и хартии ООН», — подчеркнул Муаллем.

Глава сирийского внешнеполитического ведомства также напомнил об аннексии Голанских высот Израилем. Он призвал принудить Тель-Авив к исполнению норм международного права.

Ранее Газета.ru сообщала, что к Сергею Лаврову в ООН выстроилась очередь.

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