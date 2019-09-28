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Лукашенко выразил соболезнования родным и близким Марка Захарова

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Лукашенко выразил соболезнования родным и близким Марка Захарова

Минск, 28 сентября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким скончавшегося накануне режиссера Марка Захарова. Об этом сообщает пресс-служба главы Белоруссии.

Лукашенко назвал Захарова выдающимся современником, наделенным безграничным талантом. Он отметил выдающиеся качества Захарова в качестве актера и сценариста.

Ранее стало известно о смерти великого режиссера Марка Захарова. Он скончался от повторного воспаления легких. Свои соболезнования уже выразил президент России Владимир Путин.

«В ближайшее время президент направит телеграмму соболезнования его родным и близким», — отметил секретарь главы государства Дмитрия Пескова. Его слова цитирует Газета.ru.

Руководство Ленкома обратилось с просьбой к мэрии Москвы с просьбой предоставить место на Новодевичьем кладбище.

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