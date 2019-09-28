Умер новорожденный внук рэпера Снуп Догга

Вашингтон, 28 сентября. Новорожденный внук известного американского рэпера Snoop Dogg умер спустя десять дней после рождения. О трагедии рассказал отец мальчика Корд Бродус на своей странице в социальной сети Instagram.

«Я думаю, что нам был преподан самый большой урок. Мой сын сделал все, что ему нужно было сделать за 10 дней, проведенных здесь, на Земле. Он умер у меня на руках, и это ощущение энергии никогда не покинет меня», — написал мужчина.

О причинах смерти малыша не сообщается, передает газета «Известия».

В феврале 2019 года стало известно о смерти знаменитого рэпера Кирилла Толмацкого, более известного под сценическим псевдонимом Децл. Певец умер от острой сердечной недостаточности после концерта в Ижевске.

Газета.ru напоминает, что 22 июля рэперу исполнилось бы 36 лет. Издание рассказывает о биографии артиста.