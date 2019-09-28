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Три рыбака утонули на озере в Карелии

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Три рыбака утонули на озере в Карелии

Петрозаводск, 28 сентября. Три рыбака утонули на озере Вермас в Карелии. Об этом сообщает региональное управление СК РФ. По факту гибели рыбаков начата проверка.

Предварительно установлено, что четверо мужчин вышли в озеро на моторной лодке без спасательных жилетов. Лодка перевернулась. В результате инцидента удалось спастись лишь одному рыбаку. Тела погибших уже извлечены, передает Газета.ru.

Ранее стало известно о крушении судна Bourbon Rhode с украинским экипажем на борту в водах Атлантического океана.

«Подтверждено, что судно затонуло», — подтвердил судовладелец.

Сообщается, что к настоящему моменту удалось спасти троих моряков, двое из которых  — граждане Украины. Поиски остальных членов экипажа продолжаются.

Также накануне стало известно о гибели трех человек в реке на Урале. Об этом писала RT.

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