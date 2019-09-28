Боевики в Сирии обстреляли населенные пункты в провинциях Алеппо, Идлиб, Латакия и Хама

Дамаск, 28 сентября. Боевики обстреляли населенные пункты в провинциях Алеппо, Идлиб, Латакия и Хама в Сирийской Арабской Республике. Об этом сообщил глава российского Центра примирения враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин.

Глава ЦПВС РФ уточнил, что на протяжении суток зафиксировано 30 случаев нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Обстрелам подверглись населенные пункты, расположенные в провинциях Алеппо, Идлиб, Латакия и Хама.

Ранее Глава МИД Сирии Валид Муаллем потребовал вывести из страны все иностранные войска, находящиеся в САР в нарушение норм международного права. Дипломат уделил особое внимание Голанским высотам, которые продолжает оккупировать Израиль. Об этом писала RT.

Сообщалось также, что делегация Израиля покинула стены Генеральной Ассамблеи ООН во время выступления Муаллема.