Делегация Израиля покинула зал ГА ООН во время выступления главы МИД Сирии

Нью-Йорк, 28 сентября. Делегация Израиля покинула заседание Генеральной Ассамблеи ООН во время выступления главы МИД Сирии Валида Муаллема.

Сирийский дипломат выступил с острой критикой агрессивной политики Тель-Авива в отношении Дамаска. Он также упомянул об оккупации Голанских высот.

«Израиль оккупировал чужие территории. Голаны были и всегда будут частью Сирии, Израиль нужно заставить выполнять резолюции ООН», — сказал Муаллем.

Глава сирийского внешнеполитического ведомства выступал около 30 минут. В это время все кресла израильской делегации оставались пустыми, передает ТАСС.

Израиль захватил Голанские высоты в ходе Шестидневной войны в 1967 году. Кнессет в одностороннем порядке провозгласил суверенитет над этой территорией. Совет Безопасности Всемирной организации считает аннексию незаконной. Официальный Дамаск неоднократно указывал на необходимости принудить Тель-Авив к исполнению резолюции ООН.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган высказался об арабо-израильском противостоянии на Ближнем Востоке.