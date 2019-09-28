Пушков предрек Украине проблемы с ФРГ после слов Зеленского о «говорливой Меркель»

Москва, 28 сентября. Президента Украины Владимира Зеленского ждут серьезные трения с ФРГ после публикации его разговора с главой Белого дома Дональдом Трампом, считает председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Пушков отметил, что немцам явно не понравилось заявление Зеленского о том, что Берлин ничего не делает для Украины, а также пассаж о «говорливой Меркель».

«После публикации беседы с Трампом Зеленского могут ждать трения с Берлином. Немцам явно не понравился пассаж, где Трамп говорит, что «Меркель много говорит, но мало делает», а Зеленский отвечает: «Вы правы даже не на 100, а на все 1000 процентов». Меркель это точно не оценила», — написал Пушков в Twitter.

Белый дом опубликовал расшифровку телефонного разговора президентов США и Украины Трампа и Зеленского, который состоялся в июле текущего года. Федеральное агентство новостей перевело разговор Трампа и Зеленского на русский язык.

В разговоре Трамп отметил, что США многое делают для Украины, в то время как ЕС «ничего не делает для вас, они только говорят». Президент Украины «не на 100%, а на все 1000%» согласился с Трампом, подчеркнув, что Германии и Франции следовало бы делать для Киева куда больше.

После публикации разговора в Берлине подсчитали, что с начала кризиса на Украине выделили Киеву помощь на общую сумму в 1,4 млрд евро. Кроме того, согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития, ФРГ занимает третье место среди доноров Украине, уступив США и Евросоюзу.