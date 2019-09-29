Сирия, 29 сентября. В Дейр-эз-Зоре ИГ1* обстреляло из миномета блокпост САА. В Даръа продолжается серия убийств бывших членов «Южного фронта». Войны фракций «Сирийской свободной армии» за сферы влияния в Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: проводят воздушную разведку на юге Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливают укрытия радикалов на юге Идлиба и Алеппо, по неподтвержденным данным отразили нападение боевиков ИГИЛ1 на блокпост в Дейр-эз-Зоре.

«Исламское государство1»: подозревает в нападении на курдских боевиков в Ракке и Хасаке, совершило нападение на военных правительственной армии в Дейр-эз-Зоре.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обменялись ударами с сирийской армией на юге Идлиба, в западной части Алеппо строит дополнительные укрепления.

ВС Турции: направили конвой подкрепления в Хаму, совместно с силами международной коалиции провели патрулирование на севере Сирии, нанесли авиудар по позициям курдских боевиков «Рабочей партии Курдистана» на севере Ирака.

Курды: провели в Ракке рейд в лагере для беженцев, потеряли трех боевиков в результате нападения неизвестных, подозреваются в двух подрывах на севере Алеппо в зонах турецкой оккупации, в Хасаке насильно завербовали в свои ряды 23 человека.

Международная коалиция: провели совместно с ВВС Турции патрулирование в Хасаке и Ракке.

Провинция Алеппо

У города Манбидж утром произошло столкновение «Демократических сил Сирии» (SDF) и протурецких боевиков «Сирийской свободной армии» (ССА), как сообщил Twitter-канал Not Woofers. В предместьях поселка Кафр-Кашир курды предприняли попытку прорвать линии обороны ССА, после чего вступили в затяжную перестрелку с применением ракетных установок. Турецкая армия открыла огонь из артиллерии по курдским позициям в районе Бурдж-Каш и Калатих в районе Шерава, о чем сообщил портал ANHA. Десятки артиллерийских снарядов были выпущены турками по домам на окраине деревень.

Днем прогремело сразу два взрыва: в поселке Кафр-Калбин и в городе Азаз, о чем сообщает новостной портал Step News Agency. Наиболее вероятно, что оба подрыва организованы курдскими боевиками из состава «Освободительных сил Африна». Информация о пострадавших не поступала.

Альянс «Тахрир аш-Шам» укрепил свои опорные пункты, расположенные между зонами контроля правительственных сил и поддерживаемых Турцией фракций ССА в районе города Анадан до города Дейр-Изза на западе провинции. По информации агентства Al Nour, боевики стянули дополнительное подкрепление в этот район. Подразделения Сирийской арабской армии (САА) открыли огонь по позициям боевиков в районе поселка Зейтун.

Как передает медиаресурс Step News, в результате вооруженного столкновения в Африне двух группировок из состава ССА понесли потери обе стороны. Группа «Файлак аш-Шам» и боевики «Файлак аль-Амджад» не сумели договориться о разделении зон контроля. Далеко не все единодушны внутри альянса «Сирийской свободной армии». Два дня назад «Ахрар аш-Шам» и «Файлак аш-Шам» также не сумели поделить территории и в результате обстреливали друг друга в районе дорожной развязки Кава.

Провинция Дейр-эз-Зор

По информации агентства Sputnik, сирийские противовоздушные системы обороны перехватили несколько ракет в районе военных объектов иранского Корпуса Стражей Исламской революции в городе Абу-Кемаль у сирийско-иракской границы. Снаряды были выпущены неизвестными ВВС. Напомним, что 9 сентября истребители ВВС Израиля нанесли авиаудары по опорным пунктам иранских бойцов и ливанского ополчения «Хезболла» в Дейр-эз-Зоре. Тель-Авив так и не взял на себя ответственность за атаку.

По неподтвержденным данным боевики «Исламского государства» напали на пункт САА в районе города Меядин, обстреляв их позиции из минометов и артиллерии. Всего, по данным портала Step News, пострадало по меньшей мере 12 военнослужащих сирийской армии, которые были доставлены в больницу в Меядине. Военные подкрепления САА прибыли из близлежащих районов на место нападения, однако боевики ИГИЛ успели скрыться в пустыне.

Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди заявил, что 30 сентября будет открыт контроль-пропускной пункт «Аль-Каим». Долгое время он был закрыт, в связи с тем, что расположен в иракской провинции Анбар, которая являлась до 2017 оплотом для террористов «Исламского государства». Всего существует три погранперехода, которые связывает Сирию и Ирак. Два других - «Ат-Танф» и «Аль-Яруб» расположены в зонах контроля боевиков SDF и международной коалиции.

Провинция Даръа

Утром было совершено еще одно покушение на бывшего члена «Южного фронта». В городе Тафас двое неизвестных убили бывшего боевика «вооруженной оппозиции», которая пошла на примирение с правительством в 2018 году. Как стало известно корреспондентам медиаресурса Baladi News, убитый - Захер аль-Халил, был членом одной из фракций «Южного фронта». После примирения открыл в Тафасе лавку. Именно в ней и было совершено покушение. Двое неизвестных зашли и расстреляли Аль-Халила из пистолетов. Таким образом получила продолжение серия нападений на представителей официальной власти, сирийской армии и поддержавших перемирие членов оппозиции. Вчера в городе Ас-Санамейн неизвестные также обстреляли из пулемета контрольно-пропускной пункт САА и медицинский центр Аль-Сук.

Провинция Идлиб

Ребенок был ранен в результате взрыва в поселке Аль-Канайя на западе провинции, о чем сообщает новостной портал Aleppo AMC. Как сообщает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), самодельное взрывное устройство было установлено рядом с жилым домом. Раненный при детонации бомбы ребенок доставлен в больницу. Взрыв нанес материальный ущерб строению.

Сирийская армия продолжает наносить удары по укреплениям радикалов в предместьях городов Кафр-Саджна, Хазарин и в районе деревень Ар-Ракая и Аль-Накир, о чем сообщает медиаресурс Step News. Однако информации о потерях в рядах боевиков пока не поступало. ВВС Сирии одновременно с этим совершили разведывательные вылеты над позициями радикалов Дислоцированные в районе города Хан-Шейхун подразделения атаковали позиции джихадистов в предместьях поселка Хиш.

Провинция Ракка

Два боевика SDF были серьезно ранены в результате обстрела неизвестных радикалов в районе города Аль-Гарния, о чем сообщает новостное агентство Al Nour. По данным местного корреспондента агентства, также в поселке Аль-Таяр было обнаружено тело курдского боевика с огнестрельными ранениями. Ответственность за нападения возлагают на «спящие ячейки» ИГИЛ.

Во второй половине дня курды провели рейд в лагере для беженцев в городе Айн-Исса, где арестовали после допроса двух человек. Их подозревают в убийстве боевика SDF из числа охраны лагеря, как передал Twitter-канал Deir Ezzor 24.

В поселке Аль-Сукария SDF арестовали двух жителей после обыска в их домах. Задержанных вывезли в неизвестном направлении, как сообщает новостной Twitter-канал Aleppo AMC.

Медиаресурс Alk Habour 21 передает, что жители поселков близ города Тель-Абъяд остались без телефонной линии. Днем сотрудники курдской полиции «Асайиш» оборвали телефонные провода и демонтировали столбы для продажи на рынке.

Провинция Хама

В поселке Суха возле города Аркебат молодой человек Ахмед Хассан подорвался на фугасной мине, оставшейся после боевых действий в провинции. Как сообщает портал Ugarit Post, Ахмед Хассан приехал в поселок в гости к родственнику. Рядом с его домом он и нашел взрывное устройство. Источник сообщает, что в районе уже пострадало несколько человек ранее – люди подрываются на снарядах, брошенных радикалами при отступлении.

Днем конвой с подкреплением прибыл в районе поселка Шер-Магар, где расположен один из пунктов турецкой армии, о чем сообщает новостной портал Al Nour.

Провинция Хасака

SDF в очередной раз ввели запрет на использование мотоциклов. Как сообщает новостной портал Alk Habour 21 в провинции уже прошла протестная демонстрация, устроенная местными жителями. Колонна мотоциклистов проехала через блокпосты курдского ополчения, в ней приняло участие около сотни человек. С попеременным успехом боевики SDF попытались запретить мотоциклы на подконтрольных им территориях провинций Дейр-эз-Зор, Ракка и Хасака, так как для боевиков «Исламского государства» мототехника является излюбленным средством для минирования. Однако и для населения мотороллер - самый доступный вид транспорта.

Боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) задержали 23 человека в городе Камышлы в северо-восточной части провинции и принудительно завербовали их в отряды самообороны, как передало агентство Deir Ezzor 24. Хотя в зонах курдской оккупации была учреждена «безопасная зона», патрулируемая армией Турции и международной коалиции, курды не торопятся разоружаться и напротив усилили кампанию по набору новобранцев в Ракке и Хасаке.

Турция и США провели уже седьмое совместное патрулирование с участием двух вертолетов от каждой стороны в рамках соглашения о безопасной зоне на севере Сирии, о чем сообщает Министерство обороны Турции на своем официальном Twitter-канале.

Ирак

По данным турецкого новостного агентства Anadolu, в ходе операции ВВС Турции на севере Ирака были ликвидированы пять боевиков из числа «Рабочей партии Курдистана» (РПК). Министерство внутренних дел Турции сообщило, что все они были обезврежены в результате операции в юго-восточной провинции Сиарат. Операцию провели с поддержкой спецподразделений турецкой армии. Напомним, что турецкая армия проводит на севере Ирака операцию под названием «Коготь», в рамках преследует и ликвидирует членов РПК, признанной в Турции террористической. Анкара готова вести боевые действия против курдских боевиков даже на территориях соседних стран, таких как Сирия и Ирак. Официальное разрешение от соседей им при этом не требуется, так в 2015 году Турция ввела без ведома официального Багдада свои войска на севере страны и построила там несколько своих военных баз.

На северо-востоке провинции Дияла в поселке Джелавла-Ислах в результате взрыва самодельной бомбы, установленной на дороге, погиб один мирный житель. Другой получил множественные осколочные ранения и был доставлен в больницу, как сообщает новостное агентство Anna News. Ответственность за подрыв пока что не взяла на себя ни одна из группировок.

1 Организация запрещена на территории РФ.