Судно с украинскими моряками затонуло в Атлантике

Киев, 28 сентября. Судно Bourbon Rhode с украинским экипажем на борту затонуло в Атлантическом океане, удалось спасти трех человек. Об этом сообщила компания-судовладелец.

В МИД Украины сообщили, что судно пропало в четверг во время шторма в Атлантическом океане. Судно находилось на расстоянии около 1,2 тысячи морских миль от Мартиники. Bourbon Rhode направлялось в Джорджтаун (Гайана) с Канарских островов. На борту находились 14 человек, из них десять – украинцы.

«Подтверждено, что судно затонуло», — говорится в сообщении компании.

На данный момент удалось спасти трех человек, из них двое – граждане Украины. Поиски остальных членов экипажа продолжаются, несмотря на неблагоприятные условия. В зоне поиска работают самолеты ВМС Франции.