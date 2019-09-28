Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Судно с украинскими моряками затонуло в Атлантике

54
0 Оставить комментарий

Судно с украинскими моряками затонуло в Атлантике

Киев, 28 сентября. Судно Bourbon Rhode с украинским экипажем на борту затонуло в Атлантическом океане, удалось спасти трех человек. Об этом сообщила компания-судовладелец.

В МИД Украины сообщили, что судно пропало в четверг во время шторма в Атлантическом океане. Судно находилось на расстоянии около 1,2 тысячи морских миль от Мартиники. Bourbon Rhode направлялось в Джорджтаун (Гайана) с Канарских островов. На борту находились 14 человек, из них десять – украинцы.

«Подтверждено, что судно затонуло», — говорится в сообщении компании.

На данный момент удалось спасти трех человек, из них двое – граждане Украины. Поиски остальных членов экипажа продолжаются, несмотря на неблагоприятные условия. В зоне поиска работают самолеты ВМС Франции.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров