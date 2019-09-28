Пятеро школьников в ЛНР пострадали от случайного взрыва гранаты ВСУ

Луганск, 28 сентября. Пятеро детей в возрасте от семи до 13 лет получили ранения различной степени тяжести в ЛНР в результате взрыва гранаты, принадлежащей Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

«Украинская агрессия шестой год продолжает приносить боль и страдания жителям Республики. Помимо регулярных спланированных и целенаправленных обстрелов наших населенных пунктов, к сожалению, не редкими являются подрывы мирных жителей на оставленных и неразорвавшихся взрывоопасных предметах», — заявил представитель Народной милиции ЛНР.

По данным милиции, инцидент произошел в селе Красная Заря Перевальского района. Школьники гуляли возле леса недалеко от жилых домов и обнаружили тайник с боеприпасами. Дети случайно взорвали гранату, отчего все пятеро получили ранения. Пострадавших доставили в больницу Луганска.

Найденные боеприпасы принадлежали украинским силовикам, которые занимали позиции в районе Красной Зари летом 2014 года. В милиции попросили граждан быть осторожнее и не трогать найденные взрывоопасные предметы.

Ранее в ЛНР сообщили, что ВСУ восемь раз в течение суток нарушили перемирие и обстреляли территорию республики. Силовики вели огонь из артиллерийских орудий калибром 122 миллиметра, минометов 120 и 82 миллиметра, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по населенным пунктам Нижнее Лозовое, Золотое-5, Красный Яр, Логвиново и Калиново, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).