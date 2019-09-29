Донбасс сегодня: волна суицидов накрыла ВСУ, националистка «Айдара» совершила самоподрыв

Донбасс, 29 сентября. Армия Киева продолжает нарушать перемирие, в ДНР обстрелами повреждены квартиры и инфраструктура. Военнослужащая батальона «Айдар» подорвала себя гранатой после обвинений в шпионаже. ВСУ страдают от некомплекта и возросшего количества суицидов. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Дежурная смена представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня фиксирует огонь на всех ключевых направлениях обороны ДНР. На Донецком, Горловском и Мариупольском направлениях украинские войска задействовали минометы разных калибров, орудия боевых машин пехоты (БМП) и гранатометы. Стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы звучали вдоль всей линии соприкосновения. Луганск информирует о сосредоточении основных обстрелов республики на Дебальцевском направлении. Здесь солдаты Киева вели огонь из минометов, гранатометов и БМП.

Повреждения жилой инфраструктуры зафиксированы в Докучаевске, Старомихайловке (западный поселок Донецка) и Александровке (ДНР). В Докучаевске осколками повреждена квартира в многоэтажном доме, в Старомихайловке кровля стоматологической клиники и хозяйственная постройка.

Командиры ВСУ наживаются на рядовых

Слабое вещевое и материальное обеспечение в украинской армии толкает простых военнослужащих и даже их командиров на поиски новых схем дохода. Командиры зарабатывают на подчиненных, а те, в свою очередь, на продаже оружия и боеприпасов. По информации представителя военного командования ДНР Дмитрия Астраханя, в 53-й механизированной бригаде ВСУ командиры подразделений отпускают солдат в отпуска сроком на 3-10 дней без оформления необходимых документов с таксой в размере 300 гривен за сутки.

Во время незаконных выходных отпускники совместно с волонтерами возят и сбывают украденные из частей оружие и боеприпасы. Проверка из штаба оперативно-тактической группировки «Восток» (ОТГ «Восток») выявила в бригаде отсутствие 32-х бойцов, которые в списках дезертиров не числятся.

В Луганской области в расположении 46-й десантно-штурмовой бригады ВСУ комиссия северной оперативно-тактической группировки войск выявила отсутствие 9 бойцов и огромную недостачу оружия с боеприпасами. О данном факте сообщил представитель УНМ ЛНР Иван Филипоненко. Комиссия не досчиталась 50 единиц стрелкового оружия и более 10 000 патронов к нему. Недостающие военнослужащие самовольно покинули часть, воспользовавшись бесконтрольностью со стороны командиров.

Националистка «Айдара» взорвала себя гранатой

Беспрецедентный случай произошел в районе дислокации 24-го батальона «Айдар» в Донецкой области. Женщина-военнослужащая покончила жизнь самоубийством и чуть не забрала с собой нескольких оперативников Службы безопасности Украины. О происшествии рассказал офицер военного ведомства ДНР Дмитрий Астрахань. Во время задержания оперативниками СБУ подозреваемой в шпионаже националистке с позывным «Стэлла», последняя подорвала гранату в руке.

Девушка погибла на месте, два офицера ранены осколками. Сотрудники СБУ совместно с комбригом 53-й механизированной бригады, куда входит «Айдар», скрыли данный факт и представили смерть девушки, как самоубийство. Сейчас на месте происшествия работает проверка из Минобороны Украины.

В Луганской области возросли суициды среди военнослужащих

Суицидальные настроения процветают среди военнослужащих украинской армии, констатирует военный спикер Луганска Иван Филипоненко. Так, 59-я бригада ВСУ укомплектована только на 47 %. Некомплект увеличивается, в том числе, из-за роста небоевых потерь. Только за прошедшую неделю в бригаде зарегистрировано 2 факта суицида и 1 факт ранения, случившегося во время употребления спиртных напитков.

Кроме суицидов, нередки случаи самовольного оставления частей, то есть дезертирства. Дабы такое случалось как можно реже, командиры изымают у подчиненных паспорта и военные билеты. Некомплект также обусловлен тем, что многие из контрактников не желают продлевать договора на службу. Только в этом месяце 86 солдат отказались продлить контракты.