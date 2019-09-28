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Коренева призналась, что ей тяжело осознавать смерть Марка Захарова

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Коренева призналась, что ей тяжело осознавать смерть Марка Захарова

Москва, 28 сентября. Советская и российская актриса театра и кино Елена Коренева выразила соболезнования всеми театру и кинематографу в связи со смертью режиссера, художественного руководителя театра «Ленком» Марка Захарова.

Коренева не понаслышке знала Захарова: актриса сыграла возлюбленную барона в фильме Захарова «Тот самый Мюнхгаузен». Артистка призналась, что только недавно узнала о смерти режиссера и до сих пор не может осознать случившееся.

«Я просто соболезную всему театру и нашему кинематографу. Я проснулась полчаса назад, открыла Facebook, увидела эту новость и тяжело осознаю ее», — призналась Коренева в комментарии «Инфореактору».

О смерти Марка Захарова стало известно в субботу, 28 сентября. Режиссер скончался на 86-м году жизни в московской больнице. По информации Федерального агентства новостей, народный артист умер из-за воспаления легких.

Ранее директор «Ленкома» Марк Варшавер сообщил, что прощание с режиссером Марком Захаровым состоится 1 октября в 10.00 на основной сцене театра. Затем в 14.00 процессия отправится на Новодевичье кладбище. Режиссера похоронят рядом с могилами Станислава Говорухина, Олега Табакова и Леонида Броневого, отметил директор театра.

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