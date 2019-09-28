Сирия новости 28 сентября 22.30: междусобица протурецких боевиков в Африне, нападения на курдов в Ракке

Сирия, 28 сентября. Междусобица протурецких боевиков в Африне. Нападения на курдов в Ракке. Сирийская армия атакует укрепления «Тахрир аш-Шам» на юге Идлиба и в Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: наносят удары по опорным пунктам «Тахрир аш-Шам» на юге Идлиба и севере Алеппо.

«Исламское государство1»: подозреваются в совершении нападения на курдских боевиков в провинции Ракка.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обмениваются ударами с сирийской армией на юге Идлиба.

«Файлак аш-Шам»: обстреляла своих союзников из «Файлак аль-Амджад», не сумев поделить территорию на севере Алеппо.

Курды: провели рейд в Ракке и задержали двух жителей поселка по подозрению в пособничестве боевикам ИГИЛ1, потеряли одного боевика при нападении неизвестных на патруль.

ВВС Турции: нанесли авиудар по позициям курдских боевиков «Рабочей партии Курдистана» на севере Ирака.

Провинция Алеппо

На юге Алеппо подразделения Сирийской арабской армии (САА) открыли огонь по позициям радикалов «Тахрир аш-Шам» в районе поселка Зейтун, о чем сообщил новостной портал Masar Press Net.

Как передает медиаресурс Step News, в результате вооруженного столкновения между двумя протурецкими группировками из состава операции «Щит Евфрата» в городе Африн убиты и ранены боевики с обоих сторон. Группа «Файлак аш-Шам» и боевики «Файлак аль-Амджад» не сумели договориться о разделении зон контроля в кантоне Африн. Внутри альянса «Сирийской свободной армии» это далеко не первая стычка разных фракций. Два дня назад в Африне также не сумели поделить сферы своего влияния «Ахрар аш-Шам» и «Файлак аш-Шам» и в результате обстреливали друг друга в районе дорожной развязки Кава.

Провинция Идлиб

Сирийская арабская армия (САА) нанесла артиллерийский удар по местам скопления и укрытиям радикалов «Тахрир аш-Шам» в районе поселка Хазарин на юге провинции Идлиб, как передает источник в сети Twitter MMSYR. Дислоцированные в районе города Хан-Шейхун подразделения атаковали позиции джихадистов в предместьях поселка Хиш и обстреляли огневые точки радикалов у города Кафр-Саджна из ракетных установок.

Провинция Ракка

В районе поселка Аль-Сукария курдские боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) арестовали двух жителей поселка после обыска в их домах. Арестованных обвиняют в пособничестве боевиками ИГИЛ, как передает агентство Masar Press News.

Жители поселков близ города Тель-Абъяд остались без связи. Как стало известно корреспондентам Step News, днем боевики так называемой «полиции» «Асайиш» оборвали телефонные провода и демонтировали столбы для продажи на рынке. Это далеко не первый раз, когда жители провинции остаются без электричества или воды по вине курдских боевиков.

В поселке Аш-Шаркак один из членов «Асайиш» подорвался на самодельной бомбе, другой был ранен, о чем также сообщает источник. В провинции регулярно происходят нападение на патрулирующих территории курдских боевиков. Неизвестные подбрасывают в автомобили ручные гранаты или расстреливают на улице, после чего скрываются на мотоциклах. Члены «Асайиш» считают, что за нападения стоят боевики «Исламского государства», которые укрываются в провинции не без помощи местных жителей.

Ирак

По данным турецкого новостного агентства Anadolu, в ходе операции ВВС Турции на севере Ирака были ликвидированы пять боевиков из числа «Рабочей партии Курдистана» (РПК). Министерство внутренних дел Турции сообщило, что все они были обезврежены в результате операции в юго-восточной провинции Сиарат. Операцию провели с поддержкой спецподразделений турецкой армии. Напомним, что турецкая армия проводит на севере Ирака операцию под названием «Коготь», в рамках преследует и ликвидирует членов РПК, признанной в Турции террористической. Анкара готова вести боевые действия против курдских боевиков даже на территориях соседних стран, таких как Сирия и Ирак. Официальное разрешение от соседей им при этом не требуется, так в 2015 году Турция ввела без ведома официального Багдада свои войска на севере страны и построила там несколько своих военных баз.

На северо-востоке провинции Дияла в поселке Джелавла-Ислах в результате взрыва самодельной бомбы, установленной на дороге, погиб один мирный житель. Другой получил множественные осколочные ранения и был доставлен в больницу, как сообщает новостное агентство Anna News. Ответственность за подрыв пока что не взяла на себя ни одна из группировок.

1 Организация запрещена на территории РФ.