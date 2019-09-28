Медведчук связал отставку Волкера с его «архинепрофессионализмом» и вредительством

Киев, 28 сентября. Отставка спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера является следствием его «архинепрофессионализма» и вредительства урегулированию в Донбассе, заявил глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Медведчук заявил, что именно Волкер стал причиной срыва мирного процесса в Донбассе. Политик подчеркнул, что независимо от повода для отставки Волкера, истинной причиной стал его провал в переговорах по урегулированию гражданского конфликта на юго-востоке Украины.

Медведчук отметил, что на переговорах между Киевом и республиками Донбасса представитель США должен был занять нейтральную позицию. Однако Волкер не только встал на сторону бывшего президента Украины Петра Порошенко, но также позволял себе радикальные высказывания в адрес Донецка и Луганска, пишет «Газета.ру».

«Слова и действия Волкера для меня являются примером архинепрофессионализма и откровенного вредительства». Судя по всему, сегодня с этой оценкой согласились и в Вашингтоне», — приводит слова Медведчука пресс-служба партии.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на три источника сообщил, что Волкер подает в отставку. Это произошло на фоне разразившегося в США скандала вокруг июльского телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Сенатор Франц Клинцевич, комментируя сообщения СМИ об отставке Волкера, также отметил, что американский политик не только не сделал ни одного шага для урегулирования гражданского конфликта в Донбассе, но своими заявлениями накалял обстановку в этом регионе. В то же время Клинцевич усомнился, что с уходом Волкера политика США на Украине серьезно изменится.