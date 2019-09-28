Группа Metalliса отменила тур по Австралии и Новой Зеландии из-за запоя фронтмена

Нью-Йорк, 28 сентября. Американская метал-группа Metallica отменила тур по Австралии и Новой Зеландии из-за запоя своего фронтмена Джеймса Хэтфилда. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного на официальной странице коллектива в Facebook.

В «записке от Ларса, Кирка и Роба», трех из четырех участников группы, говорится, что их четвертый коллега, Джеймс Хэтфилд — вокалист и ритм-гитарист «Металлики» на протяжении многих лет борется с алкогольной зависимостью.

Сейчас ему снова требуется лечение, поэтому артист вынужден лечь в клинику на реабилитацию.

Музыканты написали, что намерены приехать с гастролями в далекие Австралию и Новую Зеландию сразу, как только это будет позволять сделать здоровье Хэтфилда и график выступлений.

Они также сообщили, что заранее дадут знать о новых датах тура и поблагодарили фанатов за то, что они готовы посещать их концерты, преодолевая любые расстояния.

Участники «Металлики» заверили, что все билеты на отмененные концерты можно будет вернуть.

Как сообщает «НСН», группa должнa былa выступить в пяти городaх Aвстрaлии с 17 по 29 октября, а зaтем отпрaвиться в Новую Зелaндию.

В июле во время шестого визита в Россию Metallica «помогла» полиции задержать находившегося в федеральном розыске мужчину. 33-летний мужчина был задержан на концерте любимой группы.

На этом же концерте в «Лужниках» музыканты порадовали российских поклонников исполнением песни Виктора Цоя «Группа крови». Американцы спели ее на русском языке по старой традиции группы. Выступая на концерте за границей, Metallica старается исполнить одну из знаковых местных песен.