Родившаяся на Украине двухголовая девочка оказалась сиамскими близнецами

Киев, 28 сентября. Девочка с двумя головами родилась в ночь на 28 сентября в украинском городе Черновцы, пишет УНИАН.

Как рассказал главный врач роддома Альберт Курицын, у новорожденной одно тело и две головы. По его словам, отклонение было диагностировано, когда ребенок находился в утробе матери.

Но украинка отказалась от прерывания беременности. Для женщины это первые роды, она готовилась рожать в Киеве, но схватки начались на 33-й неделе.

Женщина не успела добраться до клиники в столице. Позднее выяснилось, что двухголовый ребенок оказался сиамскими близнецами.

Курицын добавил, что сиамские близнецы рождаются редко, он в первый раз за всю практику сталкивается с такой патологией.

По данным СМИ, сейчас младенцы находятся в родильном доме, их перевезут в детскую больницу. О состоянии роженицы и малышей не сообщается.

Ранее британские специалисты впервые провели операцию по разделению сиамских близнецов. В сложнейшей операции приняли участие более сотни хирургов, биоинженеров, терапевтов. Они успешно разделили пакистанских девочек со сросшимися головами.

В мае 2019 года в Китае состоялась еще одна успешная операция по разделению сиамских близнецов. Дети родились сросшимися в районе желудка. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.