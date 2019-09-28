Антициклон в начале октября принесет сильные дожди в центральную Россию

Москва, 28 сентября. Сильные дожди придут в центральную часть России на следующей неделе, сообщили в центре погоды «Фобос».

Атлантический циклон атакует Россию. Дожди будут идти не менее недели, ожидается до 25 мм осадков, что равно 40% от месячной нормы.

В середине недели воздух прогреется до 16 градусов тепла. Атмосферное давление упадет до 730 мм ртутного столба, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Дожди накроют столичный регион. Ожидается 1 и 2 октября погода в Москве будет относительно теплой, но влажной.

Как отмечает РИАМО, метеочувствительные люди могут почувствовать слабость из-за пониженного атмосферного давления.