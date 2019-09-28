Яшин не смог объяснить выплаченную самому себе депутатскую премию в 130%

Санкт-Петербург, 28 сентября. Глава Совета депутатов муниципального округа Красносельский в Москве, организатор незаконных митингов Илья Яшин попытался отвертеться от вопроса о выплаченной самому себе премии в 130%, которую он получил во время оплачиваемого отпуска.

На пресс-конференции в Петербурге 28 сентября, в субботу, Яшина попросили прокомментировать информацию о премии в 130%. «Оппозиционер» поблагодарил участника за такой «блестящий» вопрос. Однако отвечать на него не спешил.

Яшин заявил, что находился под арестом 1,5 месяца и не мог исполнять свои обязанности. Глава Совета депутатов счел странным выписывать себе премию.

«Я понимал прекрасно, что достаточно странно было бы давать себе премию за то время, когда ты физически не мог исполнять свои обязанности. Даже если у тебя есть на это уважительная причина. Поэтому вопрос об этой премии из повестки был исключен», — объяснил Яшин.

Яшин добавил, что глава муниципального округа получает премию раз в квартал. По словам депутата, он якобы тратит премию на юриста, сообщают «Невские новости».

«Я, как правило, эти деньги трачу на юриста, который у меня в общественной приемной работает – мы с ним подписываем гражданский правовой договор, и он помогает мне», — заверил Яшин.

При этом информацию о том, что он получил премию, Яшин назвал слухами. Примечательно, что доказательства того, что Яшин получил премию в 130% появились еще до того, как он попал под арест на 1,5 месяца. Речь идет о периоде предвыборной кампании, когда Яшин отсутствовал на рабочем месте, находился в оплачиваемом отпуске, но получил за работу премию около 120 тысяч рублей.

На сайте Совета депутатов опубликовано видео, на котором депутаты принимают решение выдать Яшину премию в 130%. Сам же глава Совета отсутствует. Депутат Алевтина Базеева выступила против таких поощрений и обвинила Яшина в коррупции. Кроме того, по словам Базеевой, Яшин и раньше получал премии в 90 тысяч за три месяца работы.

Что касается работы юриста, на которого якобы Яшин спускает деньги, то он уже давно не осуществляет прием и ушел от сотрудничества с районом и Яшиным. Таким образом, Яшин получил рекордную премию в 130% за два неполных месяца работы — весь июнь он был в отпуске, а май, с учетом праздников, был коротким.

Напомним, Яшин провел под арестом 1,5 месяца за призывы и участие в несогласованных митингах. Поводом для митингов стал отказ Мосгоризбиркома зарегистрировать Яшина и еще ряд «оппозиционеров» из шайки блогера Алексея Навального кандидатами на выборы из-за массовых фальсификаций подписей. В избирательных бюллетенях Яшина оказались подписи мертвецов. Более того, Яшин воспользовался служебным положением и разместил на сайте МО Красносельский ссылки на свои материалы агитационного характера, однако даже с этим не смог собрать необходимое количество подписей.