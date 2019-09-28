Глава МИД Сирии сообщил об удерживаемых боевиками заложниках в Идлибе

Нью-Йорк, 28 сентября. Самая многочисленная группировка боевиков находится в сирийской провинции Идлиб, террористы удерживают в заложниках мирных жителей. Об этом сообщил министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем в ходе выступления на 74-й сессии Генассамблеи ООН.

«Всем известно, что в Идлибе сейчас находится самое многочисленное в мире сборище иностранных террористов», — заявил Муаллем.

Сирийский министр подчеркнул, что данные об иностранных террористах в Сирии подтверждают и международные эксперты, в частности, комитет безопасности Совбеза ООН. Глава МИД Сирии сообщил, что иностранные боевики продолжают терроризировать местных жителей, совершать обстрелы из ракет и минометов.

«Они используют мирных жителей в Идлибе в качестве живого щита», — добавил Муаллем.

Сирийские власти создали гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей. Однако боевики не позволяют населению покинуть район и держат их в заложниках.

Сирия стала одной из ключевых тем 74-й ГА ООН, в частности, вопрос урегулирования сирийского кризиса обсудили глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео. Стороны пришли к соглашению, что основой преодоления конфликта в Сирии является мирный переговорный процесс, который должен проходить с участием всех конструктивных сил под эгидой ООН.