Британские СМИ напугали читателей видео с пуском «смертоносного оружия» России

Лондон, 28 сентября. Британские СМИ впечатлились запуском российской противокорабельной крылатой ракеты Х-35 «Уран», произведенным с малого ракетного корабля «Смерч», и напугали читателей. Об этом свидетельствует материал, опубликованный в британском таблоиде Daily Express.

В материале под названием World War 3 alert: Terrifying moment Russia fires deadly missiles in threat to West — «Тревога Третьей Мировой войны: ужасающий момент — Россия стреляет смертоносными ракетами, угрожая Западу» британское издание экспрессивно описывает видео ракетного запуска, которое ранее представило Минобороны России.

Издание рассказывает читателям, что российское оборонное ведомство «обнародовало угрожающие кадры» пуска противокорабельной крылатой ракеты Х-35 «Уран».

Момент запуска ракеты таблоид называет «страшным», а саму Х-35 характеризует как «смертоносное оружие» в «новейшем воплощении».

Daily Express также отмечает, что «это страшное оружие предназначено для атаки на суда водоизмещением до 5 тысяч тонн» и уточняет, что похожие ракеты могут быть запущены не только с кораблей — ими вооружены вертолеты и береговые ракетные комплексы «Бал».

Напомним, Министерство обороны России 24 сентября опубликовало видео первого запуска противокорабельной крылатой ракеты «Уран» малым ракетным кораблем «Смерч». Запуск был произведен в Японском море в рамках заводских испытаний.

Ракета с расстояния более 50 километров поразила надводную мишень.

Ракета Х-35 предназначена для поражения боевых (десантных) надводных кораблей и транспортных судов из состава ударных групп (конвоев) или следующих одиночно водоизмещением до 5000 тонн и аналогична по конструкции американской ПКР AGM-84 «Harpoon».

Отмечается, что Х-35 подходит для боевого применения днем и ночью, в любых метеоусловиях, при интенсивных помехах и огневом противодействии противника. Может применяться как одиночно, так и в залпе.

На базе Х-35 (кроме корабельного комплекса «Уран») созданы: береговой противокорабельный комплекс «Бал», а также авиационный вариант (две модификации: для самолетов Х-35У и вертолетов Х-35В).