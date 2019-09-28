Бочкарева пригрозила найти, «откуда растут ноги» у новости о кокаине

Москва, 28 сентября. Известная актриса Наталья Бочкарева опубликовала в Instagram видеообращение после появления в СМИ информации о ее задержании с наркотиками.

Звезда ситкома «Счастливы вместе» пригрозила, что выяснит, «откуда ноги растут» у новости о кокаине. Она также пообещала привлечь к ответственности виновных.

«Люди, которые пытаются заработать на мне и сделать скандал, должны нести ответственность за свои слова и не порочить имя артиста», — заявила Бочкарева.

Бочкарева попросила поклонников не верить тому, что пишут в Интернете. Ранее звезда прокомментировала эту новость СМИ, заявив, что кто-то пытается на ней заработать.

Артистка уверена, что все это было сделано ради пиара в медиапространстве. Некоторые СМИ сообщили, что Бочкареву задержали в Москве. Правоохранители якобы обнаружили при ней запрещенное наркотическое вещество кокаин.

Также сообщалось, что в доме актрисы прошел обыск, но там ничего не нашли. Сама Бочкарева эту информацию опровергает.

Наталья Бочкарева родилась в Нижнем Новгороде. Она стала известна благодаря роли Даши Букиной в ситкоме «Счастливы вместе».

Российская актриса работала в «Табакерке» и на украинском телевидении в программе «Взвешенные и счастливые». У 39-летней Бочкаревой трое детей, она разведена.