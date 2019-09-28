Юбилейный фестиваль «Современное искусство в традиционном музее» в Петербурге. ФАН-ТВ

В Санкт-Петербурге открылся 15-й фестиваль «Современное искусство в традиционном музее». Старейший петербургский музейный фестиваль в этом году предлагает современным художникам захватить и дополнить классические залы шести городских музеев. Более 10 авторов представят свои проекты, перекликающиеся с экспозицией музея и вписанные в музейное пространство. Фестиваль будет проходить С 28 сентября по 3 ноября.

Никаких матрасов только голые деревянные полки. За стеной голоса в полумраке. В музее железных дорог России «столыпинский вагон» впервые открыт для посетителей. Такие вагоны использовались для перевозки крестьян-переселенцев, а в дальнейшем осужденных. Фестиваль «Современное искусство в традиционном музее» сконцентрировал свое внимание вокруг тактильного и звукового восприятия. В юбилейный — 15 год проведения фестиваля основными участниками стали авторы из Петербурга, выпускники «Школы молодого художника».

«Два проекта сделаны художником Александром Морозовым. Это «столыпинский вагон», который посвящен теме переселений целых народов, что происходило в советские времена, а также разным историям, которые рассказываются очевидцами событий. Кроме того, художник работает с новыми технологиями и весь этот вагон он озвучен. То есть вы можете в разных местах приложить ухо к стене или какой-то трубе, услышать звуки железной дороги, а также через наушники послушать истории, которые рассказаны участниками событий давних лет», — объясняет руководитель фестиваля «Современное искусство в традиционном музее» Елена Каловская

Создать диалог между современным искусством и классическим музеем — главная задача фестиваля. Оживить музейный ландшафт, дать возможность посетителям взглянуть на привычный мир под другим углом. В ход идут 3D технологии, сенсорные экраны и акустические системы.

Однако все новомодные приспособления возвращают нас в мир материй, «Аналоговые сигналы» — главная тема фестиваля. Приглашенный куратор Дмитрий Озерков предложил художникам порассуждать о том, что происходит с аналоговыми дисциплинами и с людьми в эпоху цифры.

«Аналог — это нечто уходящее из нашего мира. Аналог — это прикосновение, разговор, это физически ощутимые вещи, имеющие вес, силу, имеющие теплоту или холод. Аналог — это то, что сегодня заменяется цифрой. Цифра она везде и во всем. Общение, тактильность, все это уходит в какую-то совершенно иную сферу», — объясняет посыл выставки куратор фестиваля «Аналоговые сигналы» Дмитрий Озерков.

Тему аналога продолжают все шесть площадок этого года. Среди них Музей печати, гигиены, истории религии, Арктики и Антарктики, а также музей-квартира Льва Гумилева. По словам организаторов, эти площадки, изучают грани материального мира, а задача художников подчеркнуть их сочетание с цифровым в современных реалиях.