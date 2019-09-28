Президент Грузии обозначила путь восстановления отношений с Россией

Тбилиси, 28 сентября. Грузия должна идти в отношениях с Россией по пути дипломатии и выстраивать диалог для решения существующих проблем. Об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили, комментируя встречу глав МИД России и Грузии на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Грузинский лидер обозначила путь восстановления отношений с Россией.

«Есть два пути: первый — путь войны, от которого мы отказались, а второй — путь диалога и дипломатии. Грузия обязательно должна попробовать этот путь и не закрываться в себе», — сказала Зурабишвили.

При этом она отметила, что встреча получила высокую оценку со стороны всех партнеров. В частности, ее поддержали представители США, ООН и Евросоюза, передает Sputnik в Грузии.

«Примечательно, что реакция, которую мы услышали после этой встречи — будь то от Государственного департамента США или Европейского союза, а также от ведомства Могерини или Генерального секретаря — все отзывы, которые мы услышали об этой встрече, были положительными, что вы должны попытаться, мы рядом с вами», — добавила она.

Зурабишвили также сказала о том, что в Грузии нет негативного отношения к россиянам.

Напомним, в четверг, 26 сентября, в рамках 74-й сессии Генассамблеи ООН при посредничестве Швейцарии состоялась встреча глав МИД России и Грузии. Сергей Лавров и Давид Залкалиани провели переговоры в Нью-Йорке впервые за 10 лет после войны 2008 года.

27 сентября Сергей Лавров заявил, что Россия никогда не искала поводов для ссоры с Грузией и назвал условие возобновления авиасообщения между странами.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария после переговоров с Лавровым сказал, что надеется на улучшение русско-грузинских отношений.

Отношения между Москвой и Тбилиси обострились в конце июня после провокационной выходки, которая произошла в грузинском парламенте, когда там заседала Межпарламентская ассамблея православия.

Мероприятие было сорвано оппозиционной партией, которая при этом обвинила Россию в том, что та якобы предприняла некие шаги, ставшие поводом для начала русофобской кампании в Грузии. 21 июня президент РФ Владимир Путин ввел своим указом запрет на авиасообщение с Грузией с 8 июня. МИД России настоятельно рекомендовал российским туристам отказаться от поездок в Грузию.