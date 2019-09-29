Сирия новости 29 сентября 07.00: ХТШ готовится защищаться от ССА, на севере Сирии создают «армию племен»

Сирия, 29 сентября. США перебросили подкрепления к «Коноко», на севере Сирии создают «армию племен», боевики «Тахрир аш-Шам» готовятся к обороне от протурецких сил. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): наносит удары по террористам в Латакии.

ВКС РФ: провели воздушную разведку на юге Идлиба.

«Сирийская свободная армия» (ССА): похитила пять человек в Африне.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: начали возводить укрепления в местах соприкосновения с боевиками ССА.

Международная коалиция: направила крупные подкрепления в район месторождения нефти «Коноко».

Провинция Латакия

ВВС Сирии возобновили удары по позициям террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» и запрещенного в РФ «Исламского движения Туркестана» в провинции Латакия. Как сообщает ливанское издание Al Masdar, сирийские самолеты наносят удары по укреплениям джихадистов в районе населенного пункта Кабана. В ходе летней кампании 4-я дивизия САА неоднократно пыталась вытеснить противника из этого района, однако безуспешно.

Провинция Алеппо

Боевики из протурецких бандформирований ССА продолжают терроризировать жителей Африна и других районов на севере Алеппо. Как сообщает курдское агентство Hawar News, пять жителей деревни Касталь Ходарья в Африне были похищены и увезены в неизвестном направлении — вероятно, с целью получения выкупа.

Между тем турецкий источник в Twitter (@huseyinbozan), сообщает, что жители Джераблуса и Манбиджа вышли на демонстрацию против действий курдского ополчения в регионе. Стоит отметить, что жители Манбиджа, опасаясь вторжения турецких войск, разгрома курдских сил и всплеска террора ССА, неоднократно требовали передать управление городом администрации, назначенной официальным Дамаском.

Провинция Хомс

Пятеро бойцов палестинского ополчения «Лива аль-Кудс» погибли при подрыве СВУ в провинции Хомс. Как сообщает источник в Twitter (@zaHgWzi5xJG5Ipn), автомобиль палестинцев был взорван неподалеку от города Пальмира в сирийской пустыне.

Провинция Дейр-эз-Зор

Международная коалиция направила крупные подкрепления в район нефтяного месторождения «Коноко» в Дейр-эз-Зоре. Как сообщает новостной источник в Twitter (@DeirEzzoreNow), к месторождению проследовал конвой из 15 автомобилей коалиции в сопровождении прикрытия из сил курдских SDF. Причины столь масштабной военной активности в районе «Коноко» на данный момент неизвестны.

Провинция Идлиб

Боевики джихадистской коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» спешно сооружают укрепления и укрытия на линиях соприкосновения с протурецкими формированиями ССА в Идлибе и Алеппо — а именно в местах, где контактируют с так называемой «Сирийской национальной армией», которая подчиняется марионеточному «правительству Сирии в изгнании». Турецкий источник в Twitter (@XXVII27_) утверждает, что боевики перебрасывают силы с юга Идлиба, где они готовились к новому наступлению САА, на север — в районы Дарат-Изза на западе Алеппо, и Джебель-Анадан, которые контролирует «Сирийская национальная армия».

Сирийская арабская армия и ВКС РФ продолжают контролировать ситуацию на юге провинции Идлиб. Агентство Step News сообщает, что российский разведывательный самолет совершил облет территории в районах, где базируются боевики «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир». Кроме того, САА использует несколько пунктов визуального наблюдения для мониторинга перемещений боевиков.

Провинция Хасака

Американские оккупационные силы на севере Сирии работают над созданием новых вооруженных формирований, которые предварительно называются «армия арабских племен». Как сообщает сирийский источник в Twitter (@Bosni94), «армия племен» будет действовать на границе между Сирией и Ираком в провинциях Хасака и Дейр-эз-Зор. На данный момент неясно, каким образом «армия племен» будет взаимодействовать с другими американскими прокси в регионе, в частности с курдскими SDF.