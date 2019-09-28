Яшин свалил вину за свои аресты за организацию незаконных митингов на происки конкурентов

Москва, 28 сентября. Председатель Совета депутатов столичного муниципального округа Красносельский, организатор незаконных митингов в Москве Илья Яшин связал свои пять арестов с происками конкурентов.

На пресс-конференции в Москве 28 сентября, в субботу, Яшин с уверенностью заявил, что его задержания вовсе не были вызваны многочисленными нарушениями закона, призывами на незаконные митинги, а стали проделками его конкурентов.

Яшин напомнил, что его арестовывали пять раз на десять дней, «оппозиционер» провел под арестом 50 суток. При этом он отметил, что другим его соратникам давали по месяцу, сообщают «Невские новости».

«Меня выпустили в день тишины. Ответ на вопрос: они таким образом помогали кандидату от «Единой России»», — заявил Яшин.

Яшина, как и ряд других его соратников из шайки блогера Алексея Навального, не зарегистрировали на выборах в Мосгордуму из-за массовых фальсификаций подписей. В его избирательных бюллетенях оказались подписи мертвецов. Более того, Яшин воспользовался служебным положением и разместил на сайте МО Красносельский ссылки на свои материалы агитационного характера, однако даже с этим не смог собрать необходимое количество подписей.

«Оппозиционеры», недовольные отказом Мосгоризбиркома регистрировать их поддельные подписи, решили устроить незаконные митинги. За призывы к несогласованной акции 27 июля Яшин получил 10 суток, затем еще 10 суток за участие в несанкционированном митинге 14 июля. Однако 20 дней в заключении не заставили Яшина пересмотреть отношение к нарушению закона, 20 августа он получил тот же срок за аналогичное правонарушение. Еще спустя 9 дней суд отправил Яшина за решетку на 10 дней за нарушение правил организации митинга.

Кроме того, на пресс-конференции Яшина спросили про его зарплату. Журналисты поинтересовались, сколько получает председатель Совета депутатов. Однако Яшин сделал вид, что не расслышал вопрос и стал рассказывать про свои политические заслуги. Потом «оппозиционер» поспешил заверить, что «живет скромно» и получает меньше, чем депутаты Госдумы.

Вопрос о зарплате не зря заинтересовал участников пресс-конференции. Ранее стало известно, что Яшин выписал себе за некие заслуги премию в 130%. При этом депутат находился в оплачиваемом отпуске. Более того, расследование журналистов телеканала НТВ выявило, что Яшин в период уличных протестов в Москве в 2011-2012 годах он оббивал пороги посольства США в столице, получая указания от посла Майкла Макфола. Позднее неоднократно присутствовал на зарубежных политических площадках. В Сети до сих пор можно найти фотографии, где московский либерал заседает на слушаниях в Конгрессе США в 2016 году, на которых дипломаты высказывали конгрессменам свое видение ситуации на Украине.