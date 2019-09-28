Большой сирийский шантаж Эрдогана поставил Ближний Восток на грань новой войны

В Стамбуле проходит международная конференция по ситуации в Сирии, которую организовала крупнейшая в Турции оппозиционная Республиканская народная партия (CHP). В ходе конференции лидер CHP Кемаль Кылычдароглу призвал турецкие власти восстановить контакты с правительством Башара Асада и совместно действовать для борьбы с терроризмом и решения проблемы сирийских беженцев.

Для Стамбула эта проблема крайне актуальна — и вполне возможно, что турецкая парламентская оппозиция специально проводит конференцию по Сирии в крупнейшем турецком мегаполисе. Из более чем трех миллионов сирийских беженцев, которых приняла Турция после начала «революции» в 2011 году, примерно полмиллиона осели в Стамбуле. Даже для 20-миллионного мегаполиса это слишком много. Отношение к сирийцам как к «младшим братьям», которые все потеряли и которым надо помочь, давно сменилось на противоположное — к 2019 году широкие массы настроены жестко: беженцы должны уйти, они мешают жить туркам. В некоторых местах беженцы уже оказались жертвами массовых погромов.

In Turkey’s Adana, angry crowds attacked and looted shops and businesses belonging to Syrian refugees over false rumour of sexual abuse by a Syrian man. pic.twitter.com/UMeOOkVvG8 — Middle East Eye (@MiddleEastEye) September 23, 2019

Мельничным жерновом сирийские беженцы висят на шее президента Реджепа Тайипа Эрдогана — эрдогановская Турция оказалась самой гостеприимной страной для сирийцев, решивших бежать от войны, однако потом сменила милость на гнев. Поступает все больше сообщений о принудительной депортации беженцев в Идлиб, последнюю зону вооруженного конфликта в Сирии — а это откровенное нарушение прав человека. Методы турецкой «миграционной службы» изяществом также не отличаются.

#Turkey is deporting Syrians especially in Istanbul city. Witnesses report that the Turkish police is insulting Syrian refugees and beating them in case they refuse deportation. This video shows a group of Syrian refugees and their hands are tied.

pic.twitter.com/13WCPEBKXT — Mazen Hassoun (@HassounMazen) July 20, 2019

Именно проблеме сирийских беженцев посвятил Эрдоган основную часть своего выступления на заседании Генеральной ассамблеи ООН. Турецкий лидер официально огласил свой план — если международное сообщество даст добро на создание на севере Сирии «зоны безопасности» по турецким лекалам, Анкара переселит туда миллион сирийских беженцев. Для начала.

The blue dots on the map represent pilot safe zone rebuilding sites. pic.twitter.com/yDaUbwrFae — Yusuf Erim (@YusufErim79) September 27, 2019

Сомнительно, что план Эрдогана может сработать хотя бы отчасти так, как задуман. Полмиллиона сирийцев в Стамбуле — некоторые из них живут там в статусе беженцев по восемь лет, с самого 2011 года, а иные из них даже сумели сколотить там какое-то состояние, — не станут уезжать из комфортной Турции в бесприютные лагеря на севере Сирии («пилотные зоны реконструкции в зоне безопасности»), где им ежеминутно будут угрожать боевики из спонсируемых США курдских группировок. Планы переселить миллион человек, не спрашивая у них даже согласия на «поездку» — по определению преступны и не могут быть оправданы никакой политической необходимостью. Не говоря уже о том, что это будет прямое, открытое и явное нарушение территориального суверенитета и целостности Сирии.

Для того, чтобы «зачистить» планируемую «зону безопасности» — полосу шириной в 30—40 километров, где должны разместиться целых 140 новых деревень с населением в 5000 человек и 10 городков с населением в 30 тысяч человек — у Турции есть вся необходимая военная сила, уверен военный эксперт Борис Рожин. В интервью Федеральному агентству новостей он заявил, что туркам хватит всего нескольких дней, чтобы «переформатировать» ситуацию на севере Сирии.

«На границе с Рожавой развернуты две турецкие армии. С военной точки зрения нет проблемы перейти границу и занять территорию — курды (из проамериканской коалиции «Демократические силы Сирии» и отрядов ополчения YPG. — Прим. ФАН) смогут оказать определенное сопротивление, но операция в Африне показала, что против регулярной армии они мало что могут сделать», — отметил Рожин.

По мнению главного редактора информационно-аналитического центра «Кассад», в данный момент Эрдоган пребывает в нерешительности — его связывают обязательства перед «лучшими друзьями курдов» США, и тактическим союзником, Россией, которая необходима Эрдогану, чтобы не «сдать» Идлиб (что будет воспринято турками как предательство сирийской оппозиции, которую турецкий лидер с руки кормил долгие годы), и не замарать руки прямой и явной поддержкой террористов.

«Турция опасается делать что-то самостоятельно, поскольку это может поссорить ее не только с США, с которыми отношения не клеятся в последнее время, но и с Россией, которая на данный момент против амбиций Эрдогана в северной Сирии, — отметил Борис Рожин. Поэтому Эрдоган продолжает информационную кампанию, педалируя тему курдского терроризма, проблему с беженцами, и угрозу создания сепаратного курдского анклава — он, министр иностранных дел и его зам, и СМИ Турции озвучивают это на всех международных площадках. Они ожидают изменения обстановки, которое позволило бы реализовать эти планы. Но это не обязательно произойдет».

Однако вполне возможно, что Эрдоган сам отлично осознает — план слишком масштабный, в нем слишком много «тонких» мест для того, чтобы его в принципе можно было реализовать, не утопив Турцию и Сирию в хаосе «принудительного перемещения народов». Эксперт из Школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин уверен, что Эрдоган обращается не к сирийцам, и не к туркам, а к совершенно другим людям.

«Это шантаж. Самой чистой воды эрдогановский шантаж. Он уже пытался его использовать однажды, получив от Европы 3 млрд евро. Это, знаете, как черная икра — она отбивает память о своем вкусе: здесь помню, здесь не помню», — усмехнулся Чупрыгин в беседе с ФАН.

Он напомнил, что буквально несколько дней назад Эрдоган предупредил Евросоюз — если вопрос с «зоной безопасности» не будет решен, то Турция «будет вынуждена открыть заглушки» и отворить границы для всех беженцев, которые пожелают поискать счастья в странах Европы. А по поводу новой миграционной волны Турция может европейцам только посочувствовать и рассказать, как было тяжело туркам помогать 3,7 млн сирийских беженцев. Но в Европе послание насчет «зоны безопасности» поймут правильно.

«Эрдоган говорит: ребята, мы обеспокоены ситуацией на севере Сирии, мы уже давно говорим, что «Рабочая партия Курдистана» правит бал в этом регионе, а они террористы, они нас взрывают и убивают наших людей, а вы нам не помогаете —и вы, американцы, с которыми мы договариваемся-договариваемся, а договориться не можем, и вы европейцы, которые не пускают нас в ЕС, — поэтому мы заявляем, что раз вы вот такие, то мы сейчас 40-километровую зону очистим, беженцев всех туда выгоним — а потом как вы думаете, куда они побегут, в Идлиб или в Дейр-эз-Зор? Нет, они все ломанутся на побережье и начнут всеми правдами и неправдами плыть в сторону вас, дорогие европейцы, и захлестнут вас очередной волной», — объяснил Чупрыгин.

В ходе выступления на Генассамблее Эрдоган озвучил стоимость «зоны безопасности» с переселением беженцев — фантастические 23,7 млрд евро. Стоит вспомнить, что богатая Европа и 6 млрд евро не захотела наскрести, чтобы помочь Эрдогану с беженцами.

«На самом деле это расшифровывается так: денег дайте! — уверен Андрей Чупрыгин. — Это — откровенный шантаж в расчете получить деньги от Евросоюза. Финансовые возможности Эрдогана на сегодняшний день ограничены, это не секрет ни для кого».

В целом, по мнению собеседника ФАН, Эрдоган находится в крайне незавидной ситуации — не него давят со всех сторон, положение его партии в стране перестало быть прочным, денег нет и население недовольно.

«Для Эрдогана этот момент очень важен — не просто так он решил выступить с трибуны Генассамблеи. У Эрдогана тяжелая ситуация внутри страны и он это прекрасно понимает, на самом деле. Ему надо получить на руки что-то, что он сможет предъявить населению, электорату, — мол, я тут не просто так! А откуда взять? У него остался один аргумент — беженцы, которыми он может шантажировать Европу», — подытожил Чупрыгин.

Турецкая оппозиция настаивает на том, что для решения проблемы с беженцами Анкара должна первой нарушить молчание и пойти на переговоры с Дамаском — нравится ли Башар Асад Эрдогану или не нравится, но президент Сирии сейчас единственный политик, который способен оказать реальную помощь президенту Турции в ключевом внутриполитическом вопросе.

В противном случае возможен целый набор сценариев, при которых на севере Сирии начнется новая война — возможно, не такая масштабная и всеобъемлющая, как была война в Сирии в 2014—2015 годах, однако кровавая и страшная. Пока что Турцию всерьез сдерживает присутствие США и тактический союз с Россией — однако любой неосторожный шаг Эрдогана на севере Сирии может открыть новую кровавую страницу в истории с Сирией, Турцией, курдами и беженцами.