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Дешевый аналог Toyota Land Cruiser 200 поступил к дилерам

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Дешевый аналог Toyota Land Cruiser 200 поступил к дилерам

Москва, 28 сентября. Бюджетная версия кроссовера Toyota Land Cruiser 200 появится у российских дилеров в октябре.

Первые автомобили Hengtian L4600 уже стоят в салонах официальных дилеров розничных сетей. Одна модель находится в Китае.

Китайский аналог Land Cruiser 200 получил те же шасси, силовой каркас кузова, дизайн. Главное отличие заключается в решетке радиатора.

У нового кроссовера пять кресел, его длина составляет 5,2 метра, высота — 1,9 метра, ширина — 2 метра. Китайский аналог получил бензиновый 286-сильный двигатель на 4,6 литров с АКПП.

Автомобилисты ждут полноприводный внедорожник. По некоторой информации, бюджетная версия выйдет с моторами на три и четыре литра с МКПП. Цена на Hengtian L4600 стартует от 1,8 миллиона рублей.

В конце августа сообщалось, что китайский автопроизводитель GAC Motor начал производство седана Trumpchi GA6. Эксперты называют автомобиль дешевым аналогом Toyota Camry.

В ноябре ожидается премьера нового кроссовера Toyota. Японская компания выпустит автомобиль совместно с дочерней компанией Daihatsu.

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