Мамаев подписал двухлетний контракт с «Ростовом»

Ростов-на-Дону, 28 сентября. Скандально известный росийский футболист Павел Мамаев подписал контракт с ФК «Ростов».

После выхода на свободу по УДО Павел Мамаев остался без работы. ФК «Краснодар» расторг контракт с футболистом.

Ростовский клуб воспользовался ситуацией и пригласил Мамаева к себе. Футболист заключил двухлетний контракт, он будет бегать за желто-синих под десятым номером.

«Ростов» объявил о пополнении после домашней встречи с московским «Динамо». Мамаев в этот момент наблюдал за игрой из VIP-ложи стадиона «Ростов Арена».

Мамаев и футболист «Зенита» Александр Кокорин были выпущены на условиях УДО 17 сентября из колонии в Белгородской области. Они отбывали наказание из-за драк в Москве осенью 2018 года.

Ранее источник Федерального агентства новостей сообщил, что Мамаев рассматривал возможность возвращения в «Торпедо».