Названа причина смерти Марка Захарова. События дня. ФАН-ТВ

Названа причина смерти Марка Захарова
В Москве в возрасте 85 лет скончался выдающийся режиссер театра и кино Марк Захаров. Директор театра «Ленком» Марк Варшавер подтвердил печальную информацию, уточнив, что народный артист СССР умер в результате повторного воспаления легких.
«Марк Анатольевич Захаров скончался сегодня после продолжительной болезни. Умер последний из могикан», — заявил директор театра «Ленком» Марк Варшавер.
Владимир Путин направил актрисе Александре Захаровой — дочери режиссера — телеграмму со словами соболезнования в связи со смертью отца. Соболезнования родным и близким режиссера уже выразили министр обороны России Сергей Шойгу, советник президента по культуре Владимир Толстой, актеры Михаил Боярский, Геннадий Хазанов и многие другие. Напомним, многие ленты режиссера вошли в золотой фонд отечественного кино среди них «Двенадцать стульев», «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Дом, который построил Свифт», «Формула любви», «Убить дракона». Официальной информации о месте и дате похорон маэстро еще не поступало.
МЧС объяснило запрет курения на балконе
В МЧС опровергли новость о введении запрета на курение на балконе. В ведовстве пояснили, что постановление правительства об изменениях в правилах противопожарного режима не запрещает курить на балконах и лоджиях. Тем не менее, призвали не забывать об осторожности и безопасности окружающих. В документе отмечается, что курение на балконе чревато штрафом, если из-за этого возникнет пожар. Уголовная ответственность предусмотрена в случае, когда из-за брошенного окурка сгорит балкон или несколько квартир. Новые правила вступят в силу с 1 октября. Цель нововведений не борьба с курильщиками, а выявление и наказание виновного. Согласно статистике в 2016 году произошло 907 пожаров на балконах и лоджиях, а с начала 2019 года их стало вдвое больше — 1823 пожара. Цифра растет ежегодно.
Число пострадавших в Южной Корее моряков выросло
И в продолжение темы пожаров. Число пострадавших в результате взрыва и возгорания на борту нефтяного танкера в южнокорейском порту Ульсан возросло до 18. Пострадали 12 моряков — девять граждан Южной Кореи и трое иностранцев, а также шестеро спасателей. Они получили ожоги или отравления дымом. Состояние одного гражданина Республики Корея оценивается как тяжелое. В настоящее время продолжаются работы по тушению огня. Ранее вице-консул РФ в Пусане Евгений Евдокимов сообщил, что на борту нефтяного танкера находились 10 россиян, включая капитана судна, никто из них серьезно не пострадал. Огонь быстро распространился по корпусу судна и перекинулся на другой, пришвартованный рядом грузовой корабль Bow Dalian под флагом Сингапура. На борту судна находился 21 член экипажа. Об их национальной принадлежности ничего не известно. Они также были эвакуированы. Береговая охрана начала расследование причин аварии.