Названа причина смерти Марка Захарова. События дня. ФАН-ТВ

Названа причина смерти Марка Захарова В Москве в возрасте 85 лет скончался выдающийся режиссер театра и кино Марк Захаров. Директор театра «Ленком» Марк Варшавер подтвердил печальную информацию, уточнив, что народный артист СССР умер в результате повторного воспаления легких. «Марк Анатольевич Захаров скончался сегодня после продолжительной болезни. Умер последний из могикан», — заявил директор театра «Ленком» Марк Варшавер. Владимир Путин направил актрисе Александре Захаровой — дочери режиссера — телеграмму со словами соболезнования в связи со смертью отца. Соболезнования родным и близким режиссера уже выразили министр обороны России Сергей Шойгу, советник президента по культуре Владимир Толстой, актеры Михаил Боярский, Геннадий Хазанов и многие другие. Напомним, многие ленты режиссера вошли в золотой фонд отечественного кино среди них «Двенадцать стульев», «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Дом, который построил Свифт», «Формула любви», «Убить дракона». Официальной информации о месте и дате похорон маэстро еще не поступало.

МЧС объяснило запрет курения на балконе В МЧС опровергли новость о введении запрета на курение на балконе. В ведовстве пояснили, что постановление правительства об изменениях в правилах противопожарного режима не запрещает курить на балконах и лоджиях. Тем не менее, призвали не забывать об осторожности и безопасности окружающих. В документе отмечается, что курение на балконе чревато штрафом, если из-за этого возникнет пожар. Уголовная ответственность предусмотрена в случае, когда из-за брошенного окурка сгорит балкон или несколько квартир. Новые правила вступят в силу с 1 октября. Цель нововведений не борьба с курильщиками, а выявление и наказание виновного. Согласно статистике в 2016 году произошло 907 пожаров на балконах и лоджиях, а с начала 2019 года их стало вдвое больше — 1823 пожара. Цифра растет ежегодно.