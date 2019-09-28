В Израиле рассказали о причинах провала американских MIM-104 Patriot

Иерусалим, 28 сентября. Атака беспилотников на объекты компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии не могла бы произойти в Израиле, но случилась в королевстве, поскольку установленная там американская система ПВО не смогла обнаружить ракеты и беспилотники, летевшие на низкой высоте. Об этом заявил экс-глава израильской Организации противоракетной обороны (ПРО) Узи Рубин.

Разработчик израильской системы ПРО объяснил, что небольшая площадь Израиля дает преимущество в аспекте контроля его воздушного пространства.

Сама Саудовская Аравия имеет большую территорию, и это уже усложняет защиту ее воздушного пространства.

Но есть еще одна причина провала отражения случившейся атаки дронов, которая кроется непосредственно в комплексах MIM-104 Patriot.

Рубин отметил, что установленная в государстве система ПВО, включающая американские комплексы MIM-104 Patriot, не смогла обнаружить ракеты и беспилотники, летевшие на низкой высоте, поскольку ее датчики отслеживают только цели, расположенные над горизонтом, сообщает Defense News.

По словам Рубина, важно, чтобы система ПВО могла «закрыть брешь», которая потенциально существует вблизи Земли, то есть ниже линии горизонта.

Поэтому, уверен он, главная задача в предотвращении нападения, подобного этому, не способность сбивать угрозы, а способность обнаруживать низко летящие объекты.

Рубин также отметил, что королевству больше подошел бы российский зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь С-1».

Ранее о провале работы ЗРК Patriot в Саудовской Аравии высказался Военный эксперт Виктор Мураховский. Также о причинах, по которым американские комплексы ПВО не смогли отразить удар по НПЗ в королевстве, рассказал экс-заместитель Главнокомандующего ВВС РФ по вопросам Объединенной системы ПВО государств-участников СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев.

Напомним, сильные пожары вспыхнули 14 сентября на двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии. Нефтяные объекты Эр-Рияда были атакованы с воздуха беспилотными летательными аппаратами. В результате сокращение добычи нефти в королевстве привело в среднем к скачку на 13% мировых цен на нефть.